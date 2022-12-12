THY O şehir için yeni flaş kararı açıkladı. Düzinelerce yolcu taşıyacak: İlk kez uçma kararı aldılar
THY, aldığı yeni kararı KAP'a bildirerek bir şehir için ilk kez uçuş yapacağını açıkladı. Binlerce çalışanı olan THY kararını açıkladı. Yüzlerce çalışanı, satışı, kullanıcısı, yatırımcısı bulunan dünyanın en büyük şirketlerinde resesyon dalgası sürüyor ama ekonomiye katkı sağlayacak adımlar THY geliyor...
Türk Hava Yolları (THY) aldığı flaş kararla gündeme geldi. THY, tarihinde bir ilki gerçekleştirecek.
THY, Polonya’nın Katoviçe şehrine uçuşlara başlayacak olduğunu KAP’a bildirdi.
THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) iletilen duyuruda Polonya’nın Katoviçe şehrine tarifeli seferlere başlayacağı ifade edildi. THY’nin yeni seferleriyle ilgili detaylar ise daha sonra açıklanacak.
THY Tarafından KAP’a Yapılan Açıklama Şu Şekilde:
“Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Polonya’nın Katoviçe şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir.”
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