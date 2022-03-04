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Gündem THY, o Avrupa ülkesine olan uçuşları durdurdu!
Gündem

THY, o Avrupa ülkesine olan uçuşları durdurdu!

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna ve Moldova için alınan seferleri durdurma kararını 18 Mart'a kadar uzattı.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 07:36:00 -
THY, o Avrupa ülkesine olan uçuşları durdurdu!

THY'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "18 Mart 2022 (dâhil) tarihine kadar Ukrayna ve Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." denildi.

THY ayrıca 6 Mart 2022 İstanbul çıkışlı Soçi varışlı uçuşu da iptal etti.

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