THY, o Avrupa ülkesine olan uçuşları durdurdu!

THY'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "18 Mart 2022 (dâhil) tarihine kadar Ukrayna ve Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." denildi.

THY ayrıca 6 Mart 2022 İstanbul çıkışlı Soçi varışlı uçuşu da iptal etti.