THY, kar nedeniyle çok sayıda seferini iptal etti!

İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı, hava ulaşımını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Türk Hava Yolları ile AnadoluJet’in 13 Mart Pazar günü İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştirmeyi planladığı bazı seferler iptal edildi.

Konuya ilişkin THY’den yapılan açıklamada, “MADKOM kararı gereği 13 Mart tarihli İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı 163 seferimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden değişiklik / iade işlemlerini sıra beklemeden, kolay ve hızlı bir şekilde tamamlayabilirler” denildi.