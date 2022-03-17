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Gündem THY, İstanbul Havalimanı'nda 57 seferi iptal etti!
Gündem

THY, İstanbul Havalimanı'nda 57 seferi iptal etti!

THY, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'ta planlanan 57 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 09:15:00 -
THY, İstanbul Havalimanı'nda 57 seferi iptal etti!

İstanbul'da 18 Mart'ta yoğun kar yağışı bekleniyor.

Bu kapsamda Türk Hava Yolları (THY), 18 Mart'ta İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferin iptal edildiğini duyurdu.

"Biletler uçuş saatine kadar iptal edilebilir"

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"18 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler."

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