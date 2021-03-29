THY indirimli bilet fiyatları Anadolujet indirimli uçak bileti ne kadar?

Anadolujet her zaman olduğu gibi korona salgını döneminde de yolculara kaliteli hizmet anlayışı ile seyahat edeceklere büyük kolaylık sağlıyor. Anadolujet bahar dönemine ilişkin indirimli bilet kampanyası düzenliyor. Anadolujet indirimli bilet kampanyasını merak edenler Anadolujet bilet fiyatları ne kadar? Anadolujet indiriml kampanyaları nereye var? sorularını sormakta.

Kampanyadan yararlananlar, İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından Ortadoğu ile Avrupa’nın birçok noktasına uygun fiyatlarla yolculuk edebilecek. İndirimlerden yararlanmak için THY internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden bilet satın alınması gerekiyor.

Anadolujet indirimli bilet uçuş seferleri

Yolcular, biletleriyle 11 Nisan-31 Mayıs’ta Doğu Avrupa ve Balkanlar bölgesindeki 6 noktaya (Priştine, Saraybosna, Tiflis, Kiev, Moskova, Bakü) 40 dolardan, Orta Avrupa’daki 13 noktaya (Amsterdam, Basel, Berlin, Brüksel, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Münih, Stuttgart, Viyana, Zürih) 49 dolardan, Kuzey ile Güney Avrupa’da 5 noktaya (Londra, Kopenhag, Milano, Paris, Lyon) 59 dolardan, Ortadoğu’da 7 noktaya (Bağdat, Dubai, Erbil, Kuveyt, Urumiye, Tahran, Tel Aviv) 69 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek. AnadoluJet’in İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa çıkışlı ve varışlı yurt dışı uçuşlarında geçerli olan kampanya KKTC uçuşlarını kapsamıyor. THY’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınacak biletlerde geçerli olan kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiye 0850 333 2 538 numaralı çağrı merkezinden veya anadolujet.com adresinden ulaşılıyor

Anadolujet indirim kampanyası

İlkbahar aylarında seyahatin keyfini yaşamak için %30 indirimle AnadoluJet’ten biletinizi alın, tüm yurt içi ve Kuzey Kıbrıs uçuşlarında en uygun fiyatlarla uçma fırsatını yakalayın. İlkbaharın sunduğu güzellikler eşliğinde birbirinden güzel şehirleri AnadoluJet ile keşfedin!

Biletinizi 09 - 11 Mart tarihleri arasında alın, %30 indirimli seyahat etme ayrıcalığını kaçırmayın. Üstelik kampanya dahilinde satın alınan biletlerde esnek seyahat avantajları kapsamında cezasız değişiklik hakkından yararlanabilirsiniz.

Anadolujet indirimli uçuş tarihleri

Anadolujet indirimli uçuşları 19 Mart - 06 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılmakta. Anadolujet kampanyalı bilet tarihleri havayolu şirketinin internet sitesinde ayrıntılı olarak yer almakta.

Anadolujet indirimli kampanyadan nasıl yararlanılır?

www.anadolujet.com adresinden veya mobil uygulamasından uçuşunuzu planlayın. Kredi/banka kartı ile yapacağınız işlemlerinizde ödeme sayfasında ‘Promosyon kodu’ alanına “AJBAHAR30” indirim kodunu girin ve uygula butonuna basarak kampanyadan yararlanın (Uygula butonuna basıldığında indirimli tutar ekrana yansıyacaktır).

Anadolujet indirili bilet kampanya koşulları

19 Mart - 06 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki tüm yurt içi ve Kuzey Kıbrıs, direkt ve aktarmalı uçuşlarında geçerlidir. Biletler yurt içi ve Kuzey Kıbrıs uçuşları için baz ücret üzerinden %30 indirimle satışa sunulacaktır. Vergiler ve harçlar indirime dâhil değildir.

Kampanyalı uçak bileti fırsatları 2.240.000 adet koltuk ile sınırlıdır. Kampanya yalnızca anadolujet.com ve AnadoluJet mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek biletlemelerde geçerlidir. Sonradan biletleme yapılmak üzere rezervasyon ile sonlandırılan işlemlerde indirim kodu geçerli değildir. İndirim kodu EFT ve internet bankacılığı ödemelerinde geçerli değildir.

Bebek yolcu tipi kampanyaya dâhil değildir. Satın alınan biletlerin iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerlidir. İndirim kodu çoklu uçuşlarda geçerli değildir. Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

AnadoluJet, kampanya ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar. AnadoluJet indirimli kampanlar için tıklayın

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