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THY ile Bangkok Havayolları arasında kod paylaşımı anlaşması

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Bangkok Hava Yolları ile yapılan anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:53
THY ile Bangkok Havayolları arasında kod paylaşımı anlaşması

Türk Hava Yolları (THY) ile Bangkok Hava Yolları arasında yeni bir kod paylaşımı iş birliği yapıldı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, anlaşmaya ilişkin olarak, Bangkok Hava Yolları ile uzun süredir devam eden iş birliğinin bu kod paylaşımı anlaşması ile güçlendirildiğini belirtti.
Ekşi, Asya Pasifik bölgesindeki en önemli bağlantı noktalarından biri olan Bangkok üzerinden yolcuların, Tayland iç hatları ile heyecan verici seyahat noktalarına ve diğer komşu ülkelere erişimlerinde büyük bir konfor kazanacaklarını kaydetti.

Bangkok Hava Yolları Başkanı Puttipong Prasarttong-Osoth ise dünyanın önde gelen hava yolu şirketlerinden THY ile kod paylaşımı partneri olarak çalışmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını kaydederek, “Bu anlaşma ile turistik ve ticari yolcular, Tayland iç hatlarına ve komşu ülkelerine gerçekleştirecekleri seyahatlerde artırılmış bağlantı ve kesintisiz erişim imkanına sahip olacak” dedi.


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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:53
  1. Puttipong Prasarttong-Osoth
  2. Tayland
  3. Türk Hava Yolları
  4. THY
  5. Bilal Ekşi

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