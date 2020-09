THY ile Amadeus’tan dijital alışverişte güç birliği

Bu yeni ve uzun vadeli BT anlaşması yakın zamandaki filo genişlemesiyle birleştiğinde havayolunu uluslararası büyümede bir sonraki aşamaya taşıyacak. Anlaşma, yakın gelecekte NDC aracılığıyla içerik dağıtımının yolunu açmak üzere THY'nin dijital altyapısını destekleyecek.

Seyahatin içinde olduğu bu çalkantılı döneme rağmen havayolları inovasyon arayışlarına her zamankinden daha fazla odaklandı. Dünyanın en hızlı büyüyen havayollarından biri olan THY için de her zaman olduğu gibi; yolcu beklentilerini karşılamak, her daim ve her yerde alışveriş deneyimine uygun bir strateji sağlamak önemini korudu.

Kişiselleştirilmiş teklif

Bu doğrultuda THY, filosunun yakın zamanda genişlemesinin ardından yeni teknolojiyle vizyonunu güçlendiriyor ve Amadeus ile tüm platformlarda ve cihazlarda yolculara kişiselleştirilmiş teklifler sunmasına yardımcı olacak bir BT anlaşması imzaladı.

Türkiye'nin ulusal havayolunun amacı Amadeus Offer Suite'in sunduğu bir dizi yeni alışveriş çözümüyle müşteri erişimini genişletmek. Bu esnek ve modüler çözümler, havayolunun yeni pazar kanallarıyla bağlantı kurmasına ve geleceğe yönelik bir perakende stratejisi geliştirmesine olanak tanıyacak.

Online seyahat acentesi

Türk Hava Yolları, yolculara en ilgili ve rezerve edilebilir ücretleri sunmasına yardımcı olacak bir çözüm olan Massive Search'ü kullanan ilk havayolu olacak. Son yirmi yılda 10: 1'den 1000: 1'e yükselen görüntüleme-rezervasyon oranları karşısında, dijital altyapının sonuçları hızlı şekilde vermesi gerektiğinden, Massive Search'ün kabiliyetleri tüm seyahat endüstrisi için giderek daha önem kazanıyor. Yolcular, Türk Hava Yolları'nın kendi kanallarında ister bir meta arama, online seyahat acentesi veya bir online reklam yoluyla uçuş arıyor olsun, Amadeus'un teknolojisi, yolcuların tutarlı, kesin ve hızlı yanıt almasını sağlayacak.

Bu BT anlaşması, geçen yılki Amadeus ile yenilenen dağıtım anlaşmasının ardından gerçekleşti. Amadeus'un seyahat satıcılarına sunduğu küresel dağıtım sistemi ağı, havayolunun genişleme planlarını desteklemeye, erişimini verimli bir şekilde genişletmeye ve tekliflerini tutarlı bir şekilde tüm yolculara sunmasını desteklemeye devam ediyor.

Amadeus Flex Pricer çözümünü zaten kullanmakta olan Türk Hava Yolları bu yeni anlaşma ile birlikte Amadeus Offer Suite'teki tüm alışveriş portföyü için imza atmış oldu:

- Flex Pricer Premium

- Massive Search

- Instant Search

- Fare Quote Mini Rules

- ATC Reissue, Shopper ve Refund

Paket, Türk Hava Yolları'nı, NDC aracılığıyla içeriği havayolunun mevcut altyapısına entegre edebilecek şekilde donatacak ve yakın gelecekte havayolunun NDC içeriğini dağıtmasına olanak verecek.

120 milyonluk hedef

Anlaşma, şu anda 360 uçakla faaliyet gösteren ve 126 ülkede 320'den fazla yani dünyanın en çok noktasına uçan Türkiye'nin ulusal bayraklı havayolu şirketinin operasyonlarını genişletmeye devam ettiği bir zamanda gerçekleşti. 2017'den 2019'a kadar yolcu sayısını 69 milyondan 75 milyona çıkaran havayolu, 2023 yılına kadar 120 milyona ulaşmayı hedefliyor.

THY olarak heyecan verici bir dönemden geçtiklerini aktaran Türk Hava Yolları Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ali Serdar Yakut, “Şimdi, sektör toparlanırken, ücretlerimizi arama ve alışveriş yapma noktasında, kanal ne olursa olsun, yolcularımızın istediği içeriği hızlı ve tutarlı bir şekilde sunarken çıtayı zorlayacağız.” dedi.

Amadeus ile yaptıkları anlaşmayı değerlendiren Ali Serdar Yakut, “İstanbul, Avrupa ile Asya'nın kesişme noktasında ve geçen yıl açılışını yaptığımız yeni havaalanımız bize yeni destinasyonlara bağlanmak için daha fazla kapasite sağlıyor. Yeni tesis, yılda 200 milyon yolcuya hizmet verecek ve büyüme için çok önemli fırsatların kilidini açacak. Amadeus'un güvenilir teknolojisi ve yerinde sağladığı güçlü destek, hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olacak.” dedi.

Deneyim ve tecrübe bir arada

THY ile gerçekleştirdikleri anlaşma ile ilgili Amadeus'un Havayolları, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Başkan Yardımcısı Maher Koubaa ise, “Türk Hava Yolları ile olan bu ortaklık, ortaklarımızın teknolojimizi kendi BT ekosistemlerine kolayca entegre etmelerini sağlayan basit, çevik ve açık yaklaşımımızın bir kanıtıdır. Türk Hava Yolları'nın yolcularına birinci sınıf bir deneyim sunma hedeflerini desteklerken, satış kanalları alanında havayolu ile çalışmalarımıza devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Yeni kapasitenin eklenmesi ve birkaç ay önce tamamlanan üçüncü bağımsız pisti ile büyük bir küresel havacılık hub'ı olarak İstanbul'un konumunu güçlendirdiği bir dönemde Türk Hava Yolları'nın genişlemesinin bir parçası olmaktan özellikle gurur duyuyoruz."