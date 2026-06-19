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Siyaset Neden kabul edilmediği açıklandı! Cemil Tugay'dan AK Parti'ye başvuru
Siyaset

Neden kabul edilmediği açıklandı! Cemil Tugay'dan AK Parti'ye başvuru

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den istifa sürecinin ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Murat Gezici, Tugay’ın aylar öncesinden AK Parti ile temas kurduğunu ve partiye geçmek istediğini, ancak kabul edilmediğini ileri sürdü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den istifa ettiğini açıklamasının ardından siyasi kulislerde yeni iddialar gündeme gelmeye başladı. Gazeteci Murat Kelkitlioğlu’nun “Cemil Tugay AK Parti’ye geçmek istedi mi?” sorusuna yanıt veren Murat Gezici, Tugay’ın daha önce AK Parti ile temas kurduğunu öne sürdü.

Gezici, bu temasların son günlerde yaşanan gelişmelerle sınırlı olmadığını belirterek, sürecin aylar öncesine dayandığını savundu.

“AYLAR ÖNCESİNDEN TEMAS KURMUŞ”

Murat Gezici, Cemil Tugay’ın AK Parti ile temas ve diyalog kurduğunu iddia etti. Gezici’ye göre Tugay’ın AK Parti’ye geçme isteği, dün ya da bugün ortaya çıkan bir gelişme değil.

Gezici, açıklamasında “Aylar öncesinden AK Parti ile temas ve diyalog kurmuş, geçmek istemiş” ifadelerini kullandı.

“AK PARTİ KABUL ETMEMİŞ” İDDİASI

Gezici, Tugay’ın AK Parti’ye geçme talebinin kabul edilmediğini de ileri sürdü. İddiaya göre AK Parti, bu başvuruya olumlu yaklaşmadı.

Murat Gezici, AK Parti’nin söz konusu geçişi “temiz siyasete uygun olmadığı” gerekçesiyle kabul etmediğini savundu.

İZMİR SİYASETİNDE YENİ TARTIŞMA

Cemil Tugay’ın CHP’den ayrılmasının ardından gelen bu iddia, İzmir siyasetindeki tartışmaları daha da büyüttü. Tugay’ın görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıklamasının ardından Büyükşehir yönetiminden ve bazı ilçelerden peş peşe istifalar gelmişti.

AK Parti’ye geçiş iddiası ise Tugay’ın siyasi geleceği ve İzmir’deki dengeler açısından yeni bir başlık olarak gündeme taşındı.

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