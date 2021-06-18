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Ekonomi

THY Genel Müdürü duyurdu: Bugün itibariyle başlıyor!

Türk Hava Yolları bugünden itibaren yurt dışı uçuşlarda COVİD-19 salgını nedeniyle ara verdiği ikram hizmetine yeniden başlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 08:50:00 -
THY Genel Müdürü duyurdu: Bugün itibariyle başlıyor!

Türk Hava Yolları (THY) , geçen yıl Covid-19 salgını nedeniyle durdurduğu yurt dışı uçuşlardaki ikram hizmetini, dünya genelinde aşılama oranının artışa geçmesi ve ülkelerde hayatın normale dönmeye başlaması sonrası yeniden başlatma kararı aldı.

"Özlediniz değil mi?"

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Uçakta ikramları özlediniz değil mi? Dünya genelinde aşılanan insan sayısının artması, yurt dışı rotalardaki uygulamalar ve en önemlisi sizin taleplerinizi dikkate alarak 18 Haziran'dan itibaren tüm yurt dışı uçuşlarında ikram vermeye başlıyoruz. Konfor ve emniyet ile.."

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