THY Euroleague'de Türk derbisi
THY Euroleague'in 12'nci haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Anadolu Efes'i konuk edecek. İki ekip, saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda kozlarını paylaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı lacivertliler 3 galibiyet, 8 mağlubiyetle 15'inci sırada yer alırken, lacivert beyazlılar ise 5 galibiyet, 6 mağlubiyetle 10'uncu sırada bulunuyor.
THY Euroleague'de bugün başlayacak 12. hafta Türk derbisine sahne olacak. Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i misafir edecek.
Fenerbahçe'nin 3, Anadolu Efes'in 5 galibiyeti var.
THY Euroleague'in 12'nci haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Anadolu Efes'i konuk edecek. İki ekip, saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda kozlarını paylaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı lacivertliler 3 galibiyet, 8 mağlubiyetle 15'inci sırada yer alırken, lacivert beyazlılar ise 5 galibiyet, 6 mağlubiyetle 10'uncu sırada bulunuyor.
Bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde oynanan müsabakada Fenerbahçe evinde Anadolu Efes'i 90-68'lik skorla mağlup etmişti.
Fenerbahçe ile Anadolu Efes, Euroleague'de bugüne kadar 16 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı lacivertliler 11 kez parkeden galip ayrılırken, lacivert beyazlılar ise 5 kez rakibini mağlup etti. Geçtiğimiz sezon Euroleague'deki karşılaşmalarda Efes deplasmanda 106-74, Fener de yine deplasmanda 801-71'lik skorla kazanmıştı.