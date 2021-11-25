THY Euroleague'de Türk derbisi

THY Euroleague'de bugün başlayacak 12. hafta Türk derbisine sahne olacak. Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i misafir edecek.

Fenerbahçe'nin 3, Anadolu Efes'in 5 galibiyeti var.

THY Euroleague'in 12'nci haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Anadolu Efes'i konuk edecek. İki ekip, saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda kozlarını paylaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı lacivertliler 3 galibiyet, 8 mağlubiyetle 15'inci sırada yer alırken, lacivert beyazlılar ise 5 galibiyet, 6 mağlubiyetle 10'uncu sırada bulunuyor.

Bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde oynanan müsabakada Fenerbahçe evinde Anadolu Efes'i 90-68'lik skorla mağlup etmişti.

Fenerbahçe ile Anadolu Efes, Euroleague'de bugüne kadar 16 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı lacivertliler 11 kez parkeden galip ayrılırken, lacivert beyazlılar ise 5 kez rakibini mağlup etti. Geçtiğimiz sezon Euroleague'deki karşılaşmalarda Efes deplasmanda 106-74, Fener de yine deplasmanda 801-71'lik skorla kazanmıştı.