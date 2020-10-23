  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor THY Avrupa Ligi'nde bir maç Kovid-19 nedeniyle ertelendi
Spor

THY Avrupa Ligi'nde bir maç Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-10-23 16:47:01 -
THY Avrupa Ligi'nde bir maç Kovid-19 nedeniyle ertelendi

İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanması gereken AX Armani Exchange Milan-ALBA Berlin maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, 30 Ekim Cuma günkü karşılaşmanın, Kovid-19 vakası görülen ALBA Berlin takımında uygulanan karantina sebebiyle oynanamayacağı belirtildi.

Müsabakanın daha sonra açıklanacak ileri bir tarihte yapılacağı kaydedildi.

THY Avrupa Ligi'nde koronavirüs kaynaklı hükmen mağlubiyet kuralı değiştirilerek, maçların 3 kez ertelenmesine imkan sağlanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Güney cephesi çöktü! Azerbaycanlı milli kahraman şehit düştü
Dünya

Güney cephesi çöktü! Azerbaycanlı milli kahraman şehit düştü

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki gerilimde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ermenistan'ın Karabağ'ın güneyindeki cephe hattı ta..
Bölgede yeni gelişme! Azerbaycan gümletti
Dünya

Bölgede yeni gelişme! Azerbaycan gümletti

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait 4 İHA'yı etkisiz hale getirdi.
Karadeniz'de heyecanlandıran iş birliği
Gündem

Karadeniz'de heyecanlandıran iş birliği

Tarihi doğal gaz keşfinin ardından Türkiye'nin milli sondaj gemileri, Karadeniz'de birlikte çalışmaya hazırlanıyor. 'Fatih' tespit kuyuların..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay