THY Avrupa Ligi'nde bir maç Kovid-19 nedeniyle ertelendi
İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanması gereken AX Armani Exchange Milan-ALBA Berlin maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.
Organizasyondan yapılan açıklamada, 30 Ekim Cuma günkü karşılaşmanın, Kovid-19 vakası görülen ALBA Berlin takımında uygulanan karantina sebebiyle oynanamayacağı belirtildi.
Müsabakanın daha sonra açıklanacak ileri bir tarihte yapılacağı kaydedildi.
THY Avrupa Ligi'nde koronavirüs kaynaklı hükmen mağlubiyet kuralı değiştirilerek, maçların 3 kez ertelenmesine imkan sağlanmıştı.