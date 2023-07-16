Threads'ten 3 yeni özellik birden

Twitter'a rakip olarak çıkış yapan uygulama Threads, Avrupa’da engellenmesine rağmen büyümeye devam ediyor. İlk haftada 100 milyondan fazla kayıt alan platform, Avrupa Birliği’nin bazı yasal gerekçeleri yüzünden bölgede kullanılamıyor. Bunun üzerine Avrupalı kullanıcıları ise Threads’e VPN ile girmeyi başardı. Ancak Meta; Threads'e VPN bağlantılarının engellendiğini doğruladı.

Elon Musk'ın Twitter'da yaptığı değişiklikler üzerine yükselişe geçen rakip sosyal medya platformu Threads yeni özelliklerle kullanıcı sayısını artırmayı ve büyümeyi planlıyor. Mark Zuckerberg’in Threads platformunu, Twitter’a gelen Tweet görüntüleme sınırından istifade etmek için 1 ay erken canlıya almıştı. Ancak DM (direkt mesaj) özelliğinin olmaması eleştirilmişti.

Sosyal medya analisti Matt Navarra’nın Twitter gönderisine göre sızdırılan ve Business Insider’ın eline geçen 13 sayfalık bir Threads dokümanında, platforma gelmesi planlanan üç önemli özellik bulunuyor. Bunlar, Trend Topic bölümü, geliştirilmiş aramalar yapma ve direkt mesaj özelliği.

Threads, birden fazla hesap desteği, yalnızca takip ettiğiniz kişileri gösteren kronolojik sıralı bir akış, hashtag desteği ve gönderileri düzenleme olanağının da platforma getirileceğin daha önce açıklamıştı.

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