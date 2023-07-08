Threads tepkiler gelince hatasını düzeltti

Twitter alternatifi Threads, bu hafta başlarında geldi ve 7 saatte 10 milyon kullanıcıya ulaşarak bir rekor kırdı. Kullanıcılar büyük bir merakla kaydoldu. Ancak hesaplarını silmeye çalışan kullanıcılar bir pürüzle karşılaştılar. Yalnızca Threads hesaplarının silinemediğini, bunun yanında Instagram hesaplarını da silmeleri gerektiğini gördüler. Bu olaydan sonra Threads, geri adım attı ve sorunu çözeceklerini bildirdi.

Threads hesap silme sorununu çözecek!

Olayların ve uygulamanın konu hakkında birçok eleştiriye maruz kalmasının ardından Instagram Başkanı Adam Mosseri, Meta‘nın sorunun farkında olduğunu ve bir geçici çözüm üzerinde çalıştığını açıkladı. Kullanıcılara şimdilik hesaplarını devre dışı bırakmalarını önerdi. İlerleyen zamanlarda Instagram hesabının ve Threads hesabının ayrı bir şekilde silinmesine olanak tanınacak.

Threads, kullanıcıların metin tabanlı mesajlar, videolar, kısa GIF’ler göndermesine ve Instagram gönderilerini Threads’e yerleştirmesine olanak tanıyor. Hesabın devre dışı bırakılması, profili ve yayınlanan tüm içeriği gizleyecektir ve kullanıcılar ayrıca gizli kalmaya da karar verebilir. Adam Mosseri, Threads’in Instagram tarafından desteklendiğini ve bu nedenle kullanıcıların yalnızca bir hesap kullandığını söyledi.

Yakında daha güçlü bir arama sekmesi, Twitter’dan en büyük eksiği olan hashtag sistemi, ekler için düzenleme araçları getirilmesi planlanıyor. Ayrıca şu an için Threads, GDPR uyumlu değil. Yani Avrupa Birliği’ndeki insanlar VPN olmadan bu uygulamayı kullanamaz. Ancak bu çözüm yöntemi de kullanıcıların verilerini tehlikeye atabiliyor. Bu nedenle bu sorunun da ileride çözüleceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Ne kadar can sıkıcı olursa olsun bu sorunlar ileride çözülebilecek sorunlardır. Meta açıkça Twitter’ın bir rakibi olarak geldi ve şu ana kadar birçok kişinin beğenisini topladı. 7 saatte 10 milyon kullanıcıya ulaşan uygulamanın kullanıcı sayısı giderek artıyor. Belki de bunun en büyük sebebi Instagram üzerinden kolayca hesap açılabilmesi. Öyle ki profil resmi ve biyografi bile Instagram’dan kopyalanabiliyor.

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