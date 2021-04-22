Thodex yatırımcıları büyük bir şok yaşadı. Şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer’in yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Kripto para borsasına yatırım yapanlar ise ne yapacaklarını, nasıl ve nereye şikayette bulunacaklarını araştırmaya başladı. Peki, Thodex mağdurları nereye şikayette bulunacak?

Thodex mağdurları ne yapmalı? Thodex şikayeti nereye yapılır?

Sistemde bulunan ve yatırım yapan kişi sayısının 31 bin olduğu gelen haberler arasında. Mağdurlar adına avukat Oğuz Evren Kılıç, açıklamalarda bulundu. Kılıç, Özer'in 21 Nisan saat 17.57'de yurt dışına kaçtığını öne sürdü. Kılıç, "Artık bundan sonra çok zorlu ve uzun bir süreç başlıyor. Allah herkese sabır versin" dedi. Mağdurların aynı sorunu yaşayan yatırımcılara ve söz konusu açıklamayı yapan avukata ulaşmaları atacakları adım için önemli olacaktır.

Thodex sistemdeki sorunla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Değerli kullanıcılarımız, 2017 yılından beri sizlere kaliteli hizmet vermekte ve hizmet kalitemizin daha da artması adına gece gündüz çalışmaktayız. Kullanıcılarımızın memnuniyetini esas alarak, bugüne kadar ülkemizde birçok yeniliğe imza attık ve Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığımız lisans ile global anlamda sektörde ilk lisanslı Türk şirketi olduk. Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımlar atması da kaçınılmaz hale gelmiştir. İsmini anlaşma süreci tamamlandığından duyuracağımız dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri, uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır. Bunun yanında internette yer alan olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığı, şirketimizin faaliyetlerine daha güçlü olarak devam ettiği, konuyla ilgili olarak kullanıcılarımızın varlıkları konusunda endişeye kapılacak herhangi bir durum olmadığını bilgilerinize sunarız. Daha güçlü ortaklarla sizlere güvenli altyapımızla hizmet vermeye devam etmek için çalışıyoruz” denildi.