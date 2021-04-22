Thodex battı mı? Thodex neden açılmıyor? Thodex’e para yatıranlar ne yapacak?

Kripto para borsasının ne kadar sıkıntılı olduğu her geçen gün daha net ortaya çıkıyor. Merkez Bankası kripto para ve varlıkların ödemelerde kullanılmasını 30 Nisan itibarıyla yasakladı. Kripto para borsasından biri de Thodex.

Kripto para alım satımını Thodex üzerinden gerçekleştiren kullanıcıların hesaplarına ulaşamadığı ve bakım yapıldığı gerekçesiyle kapandığı söylenen yerli kripto para borsası Thodex'den açıklama geldi. Thodex 4-5 iş günü sürecek bir bakım sürecine girdiğini açıkladı.

Thodex battı mı?

2017 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Thodex kripto para borsası yaptığı açıklama ile işlemlerini durdurdu. Dün akşam saatlerinden bu yana işlem yapılamayan sitenin bir anda kapatılması tepkilere neden oldu. Habertürk’te yer alan habere göre, Thodex’ten yapılan açıklamaya göre bir kuruluşun şirkete yatırım yapmak istemesi nedeniyle tekliflerin değerlendirilme aşamasına geçildiği belirtildi. Açıklamada, devir işlemleri tamamlanana kadar kripto para alım ve satımına yönelik işlemlerin durdurulduğu, devir sürecine kadar ise kullanıcıların bilgilendirileceği, internette yer alan olumsuz haberlere ise itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Thodex iletişim bilgileri

Thodex kullanıcıları bir anda hesaplarına erişemeyince iletişim kurmak için çabalasa da internet sitelerinde ulaşabilecekleri bir telefon ya da e-posta adresi bulunmuyor. Bu nedenle sosyal medya platformlarında Thodex’e ilişkin birçok paylaşım yapıldı. Sosyal medya platformlarında Thodex’in ofisinin boşaltıldığı, hafta içi olmasına rağmen ofisin boş olduğu ve sadece tabelanın kaldığı iddia edildi.

Thodex’in sahibi kim?

Twitter üzerinden bazı kullanıcılar şirketin yöneticisi olarak Faruk Fatih Özer’e “nitelikli dolandırıcılık” yaptığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Suç duyurusunda şirketin yöneticisi Faruk Fatih Özer’in açıklama yapmadığını, polis nezaretinde şirketin adresine gidildiği ve adreste kimsenin olmadığı öne sürüldü.