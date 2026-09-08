İngiltere’den İsrail’e yeni yaptırım!

İngiltere Başbakanı Andy Burnham hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan İsrail yerleşimlerine yönelik yeni yaptırım paketini bugün açıklamaya hazırlanıyor.

Düzenlemeyle yerleşimlerde üretilen malların İngiltere ile ticaretinin yasaklanması, işgalin genişlemesinden ekonomik çıkar sağlayan kişi ve şirketlerin de yaptırım kapsamına alınması bekleniyor.

İngiltere’nin İsrail politikasında yeni bir adım atılıyor. Dışişleri Bakanı Ed Miliband’ın Avam Kamarası’nda açıklayacağı paket kapsamında Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleriyle ticarete kısıtlama getirilmesi bekleniyor. Yerleşim faaliyetlerinden kazanç sağlayan bazı kişi ve kuruluşların da yaptırım kapsamına alınması gündemde.

İşgal yerleşimleri hedefte

Londra yönetiminin harekete geçmesinde İsrail’in Batı Şeria’daki yerleşimleri genişletme politikası etkili oldu. Özellikle E1 bölgesinde yeni konutların inşa edilmesine yönelik adımlar, Filistin topraklarının parçalanmasını hızlandıracak bir hamle olarak görülüyor.

Yeni yaptırım paketi, İsrail’in tamamına yönelik bir ambargo niteliği taşımıyor. Tedbirlerin ağırlıklı olarak işgal altındaki Batı Şeria’da kurulan yerleşimler ve bu yerleşimlerle bağlantılı ekonomik faaliyetlerle sınırlı kalması bekleniyor.

İsrail’den tehdit

İngiltere’nin yaptırım hazırlığı İsrail yönetiminde tepkiye yol açtı. İsrailli yetkililer, Londra’nın yaptırım uygulaması hâlinde İngiltere’ye karşı misillemede bulunabileceklerini açıkladı. İngiliz büyükelçisinin sınır dışı edilmesi dahil çeşitli karşı adımlar da İsrail siyasetinde tartışılmaya başlandı.

Gazze’de soykırım sürerken ve Batı Şeria’daki toprak gasbı hız kesmeden devam ederken İngiltere’nin yıllar sonra böyle bir adım atması dikkat çekiyor. Ancak karar, İsrail’in Gazze’deki savaş mekanizmasını ve genel ticari ilişkilerini hedef almak yerine yalnızca işgal yerleşimleriyle sınırlandırılıyor. Bu haliyle yaptırım, İsrail’e yönelik kapsamlı bir ekonomik baskıdan çok Batı Şeria’daki ilhak siyasetine karşı sınırlı bir tedbir niteliği taşıyor.