Sandıkta kaybettiler, sokakları kaosa sürüklemek için harekete geçtiler! YENİ Parti'den Üsküdar'da miting kararı
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Tutuklanan CHP'li Sinem Dedetaş'ın ardından yapılan Meclis oylamasında hezimete uğrayan ve Üsküdar’ı AK Parti’ye kaptıran muhalefet cephesi, şimdi de sokakları karıştırma peşine düştü. Kirli ittifakın sandıkta yaşadığı hezimetin hemen ardından toplanan YENİ Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), 12 Eylül Cumartesi akşamı Üsküdar’da miting yapma kararı aldığını açıkladı.
Tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP’li Sinem Dedetaş’ın ardından mahkeme kararıyla yenilenen Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimi tarihi bir sonla noktalandı. CHP ve YENİ Parti'nin kirli pazarlıkları Meclis duvarlarına tosladı. Dördüncü tura kadar uzanan nefes kesen oylamada Cumhur İttifakı’nın adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alarak zaferini ilan etti. Muhalefetin ortak adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oyda kalarak hezimete uğradı. 31 Mart'ta CHP'nin illüzyonla kazandığı Üsküdar, yeniden AK kadroların güvenli ellerine teslim edildi.
Milli iradeyi hazmedemeyen YENİ Parti’den 12 Eylül provokasyonu!
Meclis'teki demokratik sonucu kabullenemeyen muhalefet, karanlık geçmişiyle hafızalara kazınan 12 Eylül Cumartesi akşamı Üsküdar’da miting kararı alarak açık bir provokasyonun fitilini ateşledi. Sandıkta kaybedip sokakta kaos arayan muhalefetin bu kirli planı kamuoyunda büyük tepki topladı.
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