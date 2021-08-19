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Spor Thiam'ın yeni takımı belli oldu
Spor

Thiam'ın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mame Thiam'ın yeni adresi Konyaspor oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 16:08:00 -
Thiam'ın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Mame Thiam'ın yeni adresi belli oluyor.

Konyaspor ile Fenerbahçe, golcü futbolcu konusunda büyük oranda anlaşmaya vardı.

Oyuncuyla daha önce anlaşmaya varan Konyaspor'un Fenerbahçe'ye 1 milyon euro civarında bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Thiam, sarı-lacivertli formayla çıktığı 34 maçta 8 gol attı, 4 asist yaptı.

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