Thiam'ın yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mame Thiam'ın yeni adresi Konyaspor oldu.
Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Mame Thiam'ın yeni adresi belli oluyor.
Konyaspor ile Fenerbahçe, golcü futbolcu konusunda büyük oranda anlaşmaya vardı.
Oyuncuyla daha önce anlaşmaya varan Konyaspor'un Fenerbahçe'ye 1 milyon euro civarında bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Thiam, sarı-lacivertli formayla çıktığı 34 maçta 8 gol attı, 4 asist yaptı.