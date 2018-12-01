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Theresa May'den Kaşıkçı açıklaması: Prens'e ilettim

İngiltere Başbakanı Theresa May, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmesinde, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak "tam, inanılır ve saydam" soruşturma yürütülmesinin ve sorumluların bulunmasının önemini vurguladığını aktardı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 23:59
Theresa May'den Kaşıkçı açıklaması: Prens'e ilettim

İngiltere Başbakanı Theresa May, Arjantin'deki G20 Zirvesi kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin, dün Veliaht Prens bin Selman ile gerçekleştirdiği görüşmeyi hatırlatarak, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Kaşıkçı cinayetiyle doğrudan bağlantılı olabilir. Kendisine bu zor soruyu doğrudan sordunuz mu? Sormadıysanız, niçin sormadınız?" şeklindeki sorusu üzerine May, şunları söyledi:

"Veliaht Prens'e cinayetin sorumlularını teşhis eden, tam, inanılır ve saydam bir soruşturma ile sorumlulardan hesap sorulmasının önemini ilettim. Bu, Cemal Kaşıkçı'nın korkunç şekilde cinayete kurban gitmesinden bu yana bizim sürekli verdiğimiz mesajdır ve bu mesajı vermeye devam edeceğiz."

'Görüşlerimiz ve kaygılarımız konusunda net olabiliyoruz'

İngiltere ile Suudi Arabistan ilişkilerinin kendilerine bu ülkeyle temaslarında zor konuları gündeme getirme imkanı verdiğini belirten May, "Görüşlerimiz ve kaygılarımız konusunda net olabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 23:59
  1. theresa may
  2. muhammed bin selman

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