0553 313 94 23

Theresa May'den AB ile müzakere mesajı

İngiltere Başbakanı Theresa May, destek verdiği Brexit önergesinin parlamentoda kabul edilmesinin ardından milletvekillerine hitap ederek, ''Şimdi görülüyor ki parlamentoda AB'den bir anlaşmayla ayrılmaya destek verecek dikkate değer ve sürdürülebilir bir çoğunluk var.'' dedi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 01:19
Theresa May'den AB ile müzakere mesajı

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün yapılan Brexit oylamalarıyla parlamentoda İngiltere'ninAB'den bir anlaşmayla ayrılmasına yönelik dikkate değer bir çoğunluk desteği olduğunun ortaya çıktığını kaydetti.

Parlamentonun anlaşmanın çeşitli yönleriyle ve AB ile gelecekteki ilişkilerin çerçevesine dair önlemler konusundaki kaygılarının da giderileceğini belirten May, ''Şimdi görülüyor ki parlamentoda AB'den bir anlaşmayla ayrılmaya destek verecek dikkate değer ve sürdürülebilir bir çoğunluk var.'' değerlendirmesini yaptı.

Parlamentonun bu akşam yapılan oylamayla kendisine verdiği yetkiyle AB ile görüşeceğini anlatan May, Brexit anlaşmasındaki tedbir maddesiyle ilgili yasal bağlayıcılığı olan değişiklikler elde etmeye çalışacağını vurguladı. AB tarafının bu değişiklik taleplerine sıcak bakmadığını ve müzakerenin kolay olmayacağını kaydeden May, ''Ancak 15 gün öncesinde göre bugün bu parlamento bir Brexit anlaşmasını onaylamak için neye ihtiyacı olduğunu açıkça ortaya koydu.'' ifadelerini kullandı.Parlamentonun bugün onayladığı diğer bir teklifle ülkenin AB'en anlaşmasız ayrılığına karşı olduğunu da ortaya koyduğunu bildiren May, '' Anlaşmasız ayrılmamamız gerektiğine katılıyorum. Ancak anlaşmasız ayrılığa karşı çıkmak onu durdurmaya yeterli değil.'' değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetinin parlamentonun onaylayacağı bir anlaşmaya ulaşmak için gayretlerini artıracağına değinen May, anlaşmasız ayrılığa karşı teklifi parlamentoya sunan milletvekilleri ile ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn'i, Brexit anlaşması konusunu masaya yatırmak üzere görüşmeye davet etti.

Theresa May'in ardından söz alan Corbyn de görüşme teklifini kabul ettiğini açıkladı.

'310'a karşı 318 oyla kabul edilen teklif'

Bugün yapılan oylamada parlamento Brexit anlaşmasındaki tedbir maddesinin ''alternatif bir mekanizmayla değiştirilmesi'' teklifini 301'e karşı 317 oyla kabul etmişti. Bu teklife Başbakan May de destek veriyordu. Parlamentonun kabul ettiği bir diğer teklif de İngiltere'nin AB'den anlaşmasız olarak ayrılmaktan kaçınmasını öngörüyor. 310'a karşı 318 oyla kabul edilen teklifin hükümeti bağlayıcılığı bulunmuyor ancak parlamentonun iradesini göstermesi bakımında hükümet üzerinde baskı oluşturması bekleniyor. Normal sürecin işlemesi halinde İngiltere'nin 29 Mart'ta AB'den anlaşmayla veya anlaşmasız olarak ayrılması gerekiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 01:19
  1. Brexit

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yemen'de esir takası
    1. Yemen'de esir takası
    2. Theresa May'den AB ile müzakere mesajı
    3. ABD'den dikkat çeken açıklama: 2 hafta..
    4. Milan, Piatek'in golleriyle tur atladı
    5. AK Partili Mehmet Özhaseki: Ulus'ta..
    6. Ablukaya alındı! Sahil Güvenlik'i..
    7. Yunanistan'dan Venezuela açıklaması:..
    8. Theresa May'den AB ile yeniden..
    9. Venezuela'ya darbe girişiminden yeni..
    10. Sinema Kanunu Resmi Gazete'de..
    11. Kuveytli milletvekilleri Doğu..
    12. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Katar..
    13. Trump'ın danışmanı o suçlamaları..
    14. Sinema Kanunu Resmi Gazete'de
    15. Pompeo Cezayirli mevkidaşıyla görüştü
    16. "5. Avrupa Birliği Üyesi Güney Avrupa..
    17. AB'den vize ücretlerine zam
    18. AB'den İngiltere'ye "anlaşma..
    19. Binali Yıldırım canlı yayında soruları..
    20. Filistin Devlet Başkanı Abbas,..
    AK Parti’den Aziz Kocaoğlu’na çağrı: Oynanan oyun nedir? Hemen açıkla
    AK Parti’den Aziz Kocaoğlu’na çağrı: Oynanan oyun nedir? Hemen açıkla
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    ABD'nin kararı sonrası Venezuela'dan ilk açıklama
    ABD'nin kararı sonrası Venezuela'dan ilk açıklama