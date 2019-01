Theresa May'den AB ile müzakere mesajı

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün yapılan Brexit oylamalarıyla parlamentoda İngiltere'ninAB'den bir anlaşmayla ayrılmasına yönelik dikkate değer bir çoğunluk desteği olduğunun ortaya çıktığını kaydetti.

Parlamentonun anlaşmanın çeşitli yönleriyle ve AB ile gelecekteki ilişkilerin çerçevesine dair önlemler konusundaki kaygılarının da giderileceğini belirten May, ''Şimdi görülüyor ki parlamentoda AB'den bir anlaşmayla ayrılmaya destek verecek dikkate değer ve sürdürülebilir bir çoğunluk var.'' değerlendirmesini yaptı.

Parlamentonun bu akşam yapılan oylamayla kendisine verdiği yetkiyle AB ile görüşeceğini anlatan May, Brexit anlaşmasındaki tedbir maddesiyle ilgili yasal bağlayıcılığı olan değişiklikler elde etmeye çalışacağını vurguladı. AB tarafının bu değişiklik taleplerine sıcak bakmadığını ve müzakerenin kolay olmayacağını kaydeden May, ''Ancak 15 gün öncesinde göre bugün bu parlamento bir Brexit anlaşmasını onaylamak için neye ihtiyacı olduğunu açıkça ortaya koydu.'' ifadelerini kullandı.Parlamentonun bugün onayladığı diğer bir teklifle ülkenin AB'en anlaşmasız ayrılığına karşı olduğunu da ortaya koyduğunu bildiren May, '' Anlaşmasız ayrılmamamız gerektiğine katılıyorum. Ancak anlaşmasız ayrılığa karşı çıkmak onu durdurmaya yeterli değil.'' değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetinin parlamentonun onaylayacağı bir anlaşmaya ulaşmak için gayretlerini artıracağına değinen May, anlaşmasız ayrılığa karşı teklifi parlamentoya sunan milletvekilleri ile ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn'i, Brexit anlaşması konusunu masaya yatırmak üzere görüşmeye davet etti.

Theresa May'in ardından söz alan Corbyn de görüşme teklifini kabul ettiğini açıkladı.

'310'a karşı 318 oyla kabul edilen teklif'

Bugün yapılan oylamada parlamento Brexit anlaşmasındaki tedbir maddesinin ''alternatif bir mekanizmayla değiştirilmesi'' teklifini 301'e karşı 317 oyla kabul etmişti. Bu teklife Başbakan May de destek veriyordu. Parlamentonun kabul ettiği bir diğer teklif de İngiltere'nin AB'den anlaşmasız olarak ayrılmaktan kaçınmasını öngörüyor. 310'a karşı 318 oyla kabul edilen teklifin hükümeti bağlayıcılığı bulunmuyor ancak parlamentonun iradesini göstermesi bakımında hükümet üzerinde baskı oluşturması bekleniyor. Normal sürecin işlemesi halinde İngiltere'nin 29 Mart'ta AB'den anlaşmayla veya anlaşmasız olarak ayrılması gerekiyor.