The Times: 'yapay zeka' hazırlanıyor meselesi! Telif hakkı ihlali nedeniyle OpenAI ve Microsoft'a dava açtı

The Times gazetesi, telif haklarına sahip içeriklerinin yapay zeka tarafından izinsiz kullanılması sebebiyle OpenAI ve Microsoft şirketlerine karşı hukuki mücadeleye başladı. Bu dava, yapay zekanın telif hakkı konularındaki rolünü ve yasal sınırlarını tartışmaya açıyor.

New York Times, Çarşamba günü yapay zeka teknolojilerini eğitmek için yayınlanmış eserlerin izinsiz kullanımı üzerine yoğunlaşan hukuk mücadelesinde yeni bir cephe açarak OpenAI ve Microsoft'a telif hakkı ihlali nedeniyle dava açtı. Times, ChatGPT ve diğer popüler yapay zeka platformlarının yaratıcıları olan şirketlere, yazılı eserleriyle ilgili telif hakkı konuları nedeniyle dava açan ilk büyük Amerikan medya kuruluşu oldu. Manhattan Federal Bölge Mahkemesi'nde açılan dava, Times tarafından yayımlanan milyonlarca makalenin, haber kaynağı olarak Times ile rekabet eden otomatik sohbet robotlarını eğitmek için kullanıldığını iddia ediyor. Davada belirli bir maddi talep bulunmamakla birlikte, "Times'ın eşsiz değerli eserlerinin yasa dışı kopyalanması ve kullanımı" ile ilgili "milyarlarca dolarlık yasal ve gerçek zararlar" için davalıların sorumlu tutulması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, Times'ın telif hakkı içeren materyalleri kullanan sohbet robotu modellerinin ve eğitim verilerinin yok edilmesi talep ediliyor.

Times, Nisan ayında Microsoft ve OpenAI ile fikri mülkiyetlerinin kullanımı hakkında endişelerini dile getirmek ve yapay zeka ürünlerine yönelik "teknolojik korumalar" içerebilecek ticari bir anlaşma arayışına girmek için görüşmelere başladığını belirtti. Ancak, bu görüşmelerin bir çözüme ulaşmadığı ifade edildi. OpenAI'nin bir sözcüsü Lindsey Held, Times ile "yapıcı bir şekilde ilerlediklerini" ve davadan "şaşırdıklarını ve hayal kırıklığına uğradıklarını" belirtti. Held, "İçerik oluşturucuların ve sahiplerinin haklarına saygı duyuyoruz ve onların yapay zeka teknolojisinden ve yeni gelir modellerinden faydalanmalarını sağlamak için onlarla çalışmaya kararlıyız" dedi. Microsoft ise davayla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Bu dava, metin, resim ve diğer içerikleri büyük veri setlerinden öğrenerek oluşturabilen yapay zeka teknolojilerinin hukuki sınırlarını test edebilir ve haber endüstrisi için büyük sonuçlar doğurabilir. Times, online gazetecilikten başarılı iş modelleri inşa eden az sayıda yayından biri olmasına rağmen, onlarca gazete ve dergi, okuyucuların internete geçişinden zarar gördü. Aynı zamanda, OpenAI ve diğer Aİ teknoloji firmaları, gazete makalelerinden şiirlere ve senaryolara kadar çeşitli çevrimiçi metinleri kullanarak sohbet robotları eğitiyor ve milyarlarca dolarlık finansman çekiyor.

The Times, telif hakkı ihlali nedeniyle OpenAI ve Microsoft'a dava açtı

OpenAI, yatırımcılar tarafından 80 milyar dolardan fazla değer biçilirken, Microsoft OpenAI'ye 13 milyar dolar taahhüt etti ve şirketin teknolojisini Bing arama motoruna entegre etti. Dava, OpenAI ve Microsoft'un "Times'ın gazeteciliğine yapılan büyük yatırımlardan bedelsiz yararlanmaya çalıştığını" iddia ediyor ve şirketleri, "Times'ın içeriğini ödeme yapmadan kullanarak, Times'ın yerine geçen ürünler oluşturmak ve ondan izleyici çalmakla" suçluyor. Davalıların mahkemede yanıt verme fırsatı henüz olmadı.

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Yapay zeka sistemlerinin telif hakkına tabi eserleri tazminatsız kullanımı konusundaki endişeler, teknolojinin doğal dildeki ustalığını ve hemen hemen her isteğe yazılı yanıt üretebilme yeteneğini göz önünde bulundurduğunda, yaratıcı endüstriler arasında yaygınlaştı. Oyuncu Sarah Silverman, yapay zeka programlarının eğitim metni olarak kendi anı kitabını "yuttuğu" iddiasıyla Temmuz ayında Meta ve OpenAI'ye karşı açılan iki davaya katıldı. Yazarlar, yapay zeka sistemlerinin on binlerce kitabı emdiğinin ortaya çıkmasının ardından alarma geçti ve Jonathan Franzen ve John Grisham gibi yazarların da yer aldığı bir dava açıldı. Getty Images, yazılı komutlara dayalı görüntüler üreten bir yapay zeka şirketine, Getty'nin telif hakkı korunan görsel materyallerini izinsiz kullandığı iddiasıyla dava açtı.

Telif hakkı yasasının sınırları, radyo yayıncılığının başlangıcı veya Napster gibi dijital dosya paylaşım programlarının ortaya çıkışı gibi teknolojik değişim anlarında sık sık yeniden incelenir ve yapay zeka kullanımı, en son sınır olarak ortaya çıkıyor. Eski ProPublica başkanı ve haber işi danışmanı Richard Tofel, "Bazı yayıncılar bir süreliğine anlaşma yapacak - Times dahil olmak üzere - ancak yeterince yayıncı yapmayacak, bu nedenle telif hakkı yasasının bu yeni ve kritik meselesi çözülmek zorunda kalacak" dedi.

Microsoft, Aİ ürünleriyle ilgili olası telif hakkı endişelerini daha önce kabul etmişti. Şirket, Eylül ayında, Aİ araçlarını kullanan müşterilerin telif hakkı şikayetleriyle karşılaşmaları durumunda, onları tazmin edeceğini ve ilgili hukuki masrafları karşılayacağını açıkladı. Teknoloji endüstrisindeki diğer sesler, telif hakkına daha kararlı bir yaklaşım sergiliyor. Ekim ayında, OpenAI'nin erken destekçisi olan Andreessen Horowitz adlı risk sermayesi şirketi, ABD Telif Hakkı Ofisi'ne yaptığı açıklamada, Aİ şirketlerini telif hakkı yükümlülüklerine maruz bırakmanın "gelişimlerini ya öldüreceğini ya da önemli ölçüde engelleyeceğini" belirtti. Yatırım şirketi, "Sonuç olarak çok daha az rekabet, çok daha az yenilik ve ABD'nin küresel Aİ gelişimindeki lider konumunun kaybedilmesi olacak" dedi.

Times'ın dava dilekçesinde, ChatGPT ve diğer Aİ sistemlerini, haber işinde potansiyel rakipler olarak nitelendiriyor. Chatbotlar güncel olaylar veya diğer haber değeri taşıyan konular hakkında sorulduğunda, Times gazeteciliğine dayanan yanıtlar üretebiliyor. Gazete, okuyucuların bir chatbotun yanıtıyla yetinip Times'ın web sitesini ziyaret etmekten vazgeçebileceği ve bu durumun reklam ve abonelik gelirlerine dönüştürülebilen web trafiğini azaltabileceği konusunda endişe duyuyor. Dilekçe, bir chatbotun kullanıcılara, normalde ücretli abonelik gerektirecek Times makalelerinden neredeyse kelimesi kelimesine alıntılar sağladığı birkaç örneği belirtiyor. İddiaya göre, OpenAI ve Microsoft, materyalin algılanan güvenilirliği ve doğruluğu nedeniyle Times gazeteciliğini Aİ programlarını eğitmekte özellikle vurguladı.

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