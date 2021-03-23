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Teknoloji The One Awards’dan Casper Bilgisayar’a ödül
Teknoloji

The One Awards’dan Casper Bilgisayar’a ödül

Yıl içinde itibarını en çok artıran marka ve paydaşlarını ödüllendiren ilk ve tek etkinlik The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nin yedincisi sona erdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 21:03:00 -
The One Awards’dan Casper Bilgisayar’a ödül

“İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırması baz alınarak düzenlenen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” 17 Mart’ta sahiplerini buldu. Türkiye’nin teknoloji alanındaki en güçlü markalarından biri olan Casper, “Teknoloji üreticisi” kategorisinde en itibarlı marka seçilerek birincilik ödülünün sahibi oldu. Casper adına ödülü alan Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay, şunları söyledi: ”Casper olarak, 2019 yılının 4. çeyreğinde başlamış olduğumuz dönüşüm sürecimizin ana temelini ”müşteri memnuniyeti” üzerine kurduk. “Tüketici dostu teknoloji” mottosuyla marka ve tüketici arasındaki bağı güçlendirmek, tüketici dostu yaklaşım sergilemek en büyük hedefimiz oldu. Motivasyonumuz tüketicilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun özel ürünler üretebilme yeteneği. Misyonumuz ise ”En son teknolojiyi kullanıcı ile buluşturan marka” olarak müşterileriniz ile bağ kurmak. 2019 yılının 4. çeyreğinden beri başladığımız bu dönüşüm sürecinde, markamızın itibarını halkımızın ve profesyonellerin nezdinde arttırdığımızı bilmek bizleri mutlu etti.”

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