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Dünya The Guardian'dan şok çıkış: Sosyal medyadaki yalan haberlerin merkezi İsrail!
Dünya

The Guardian'dan şok çıkış: Sosyal medyadaki yalan haberlerin merkezi İsrail!

İngiltere merkezli The Guardian gazetesinin haberine göre, Guardian, Fransız Le Monde, Alman Der Spiegel gibi kuruluşlardan 30 araştırmacı gazeteciden oluşan bir ekip, söz konusu şirketin yöntemleri ve kapasitesi hakkında bilgi toplamak için müşteri kılığına girdi... Gazetenin haberinde şirketin sosyal medyadaki yalan haberlerin üretim merkezi olduğu belirtldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 17:02:00 -
The Guardian'dan şok çıkış: Sosyal medyadaki yalan haberlerin merkezi İsrail!

İsrailli bir firmanın, bilgisayar korsanlığı, sabotaj, dezenformasyon gibi yollarla müşterileri adına dünya çapında 30'dan fazla seçimi etkilemeye çalıştığı ortaya çıktı.

İngiltere merkezli The Guardian gazetesinin haberine göre, Guardian, Fransız Le Monde, Alman Der Spiegel gibi kuruluşlardan 30 araştırmacı gazeteciden oluşan bir ekip, söz konusu şirketin yöntemleri ve kapasitesi hakkında bilgi toplamak için müşteri kılığına girdi. Söz konusu ekibin araştırmaları sonucu yayımladığı raporda, "Team Jorge" isimli şirketin sahibi, 50 yaşındaki eski İsrail Özel Kuvvetler elemanı Tal Hanan'ın 20 yıldan uzun süredir çeşitli seçim süreçlerinde çalıştığı belirtildi.

Ekibin bazı Telegram hesaplarını, binlerce sahte sosyal medya profilini kontrol ettiği ve sahte haberler yaydığı aktarıldı.

Team Jorge tarafından açıklanan metot ve tekniklerin büyük teknoloji firmaları için yeni sorunlar teşkil edeceği vurgulanan haberde, "Seçimleri hedef alan küresel dezenformasyon, tüm dünyadaki demokrasiler için uyarı çanları çalıyor" ifadesine yer verildi.

Binlerce sosyal medya profilini yönetiyorlar

Haberde, Team Jorge'un en önemli hizmetlerinden birinin de sofistike yazılım paketleri olduğu belirtildi. Hanan'ın Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Gmail, Instagram ve Youtube'da binlerce profili kontrol ettiği kaydedilirken, ekipteki bazı kişilerin kredi kartı kaydı olan Amazon hesapları, Bitcoin cüzdanları ve Airbnb hesapları olduğu vurgulandı.

Hanan'ın 3 gazeteciye, piyasadaki işlerini "karanlık operasyonlar" olarak nitelendirdiğine işaret edilen haberde, bu hizmetlerin istihbarat kuruluşlarına, siyasi kampanyalara ve özel şirketlere sunulduğu aktarıldı.

"33 BAŞKANLIK DÜZEYİNDE SEÇİMİ TAMAMLADIK VE BUNLARDAN 27'Sİ BAŞARILI OLDU"

Haberde, Hanan'ın "Şu anda Afrika'daki bir seçime müdahil olduk. Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde ekiplerimiz var. 33 başkanlık düzeyinde seçimi tamamladık ve bunlardan 27'si başarılı oldu." şeklinde konuştuğu belirtildi. Hanan'ın dahil oldukları seçimlerin 3'te 2'sinin Afrika'da olduğunu söylediği kaydedildi. Hanan'ın Rusya'ya Monaco'daki yat endüstrisi konusundaki yaptırımlar ile ilgili kendi ürettiği haberlerden birini Fransa'nın en büyük televizyonlarından BFM'de yayınlattığını iddia ettiği aktarıldı.

Söz konusu haberi sunan 54 yaşındaki Rachid M'Barki'nin ise işine son verildiği ve soruşturma altında olduğu ifade edildi.

Öte yandan Hanan, The Guardian'ın sorularına sadece "Ben yanlış bir şey yaptığımı reddediyorum" yanıtını vermekle yetindi.

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