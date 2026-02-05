Kaçak madende patlama! 16 kişi feci şekilde can verdi

Hindistan’ın Meghalaya eyaletindeki East Jaintia Hills bölgesinde yasadışı şekilde faaliyet gösteren bir kömür madeninde meydana gelen patlamada çok sayıda can kaybı yaşandı.

Can kaybı artabilir

Patlamada, ilk belirlemelere göre en az 16 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yetkililer, madende mahsur kalan kişilerin olabileceğini ve can kaybını artabileceğini ifade etti.

Kurtarma çalışmaları zorlukla ilerliyor

Madenin konumu nedeniyle kurtarma çalışmalarının zorlaştığı, eyalet ve federal kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşıp operasyonlarına devam edebilmesi için birkaç saatlik bir arazi yolculuğu yapması gerektiği belirtildi. Madende başlatılan arama-kurtarma çalışmaları ilerleyen saatlerde ekipman yetersizliği nedeniyle askıya alındı.

Meghalaya Eyalet Başbakanı Conrad Sangma, "Meghalaya Hükümeti olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılması emrini verdi. Sorumlular tespit edilecek ve haklarında yasal işlemler uygulanacak" dedi.