Kıyamet buzulu çözülüyor: 150 metrelik duvar planı

Batı Antarktika'da bulunan ve 'Kıyamet Buzulu' olarak bilinen Thwaites Buzulu’nun, iklim değişikliği nedeniyle hızla eridiği bir kez daha gündeme geldi. Bilim insanlarına göre, buzulun mevcut erimesi dünya genelindeki yıllık deniz seviyesi artışının yaklaşık yüzde 4’ünü oluşturuyor.

Yaklaşık 192 bin kilometrekarelik alanı kaplayan Thwaites Buzulu, tamamen çökmesi halinde deniz seviyesinin 65 santimetreye kadar yükselmesine neden olabilir. Uzmanlara göre, deniz seviyesindeki her 1 santimetrelik artış, dünya genelinde yaklaşık 6 milyon insanı kıyı taşkınlarına karşı daha savunmasız hale getiriyor. Bu riski önlemek için bilim insanları bir proje geliştirdi.

150 METRELİK 'DENİZALTI PERDESİ' PLANI AÇIKLANDI

“Deniz Tabanına Sabitlenmiş Perde Projesi” (Seabed Anchored Curtain Project) adı verilen çalışma kapsamında, buz tabakasının altına sızan sıcak okyanus akıntılarını engellemek amacıyla dev bir bariyer inşa edilmesi planlandı.

152 metre yüksekliğinde ve 80 kilometre uzunluğunda yapay bir perde oluşturulmasını hedefleyen bilim insanları bu yapının, sıcak suların buzulun altına ulaşmasını sınırlayarak erime hızını düşürmesini amaçladıklarını belirtti.

Cambridge Üniversitesi, Chicago Üniversitesi, Alfred Wegener Enstitüsü ve New York Üniversitesi gibi kurumların da aralarında bulunduğu ekip, projenin tasarımı için üç yıllık bir araştırma programı başlattı.

'KIYAMET BUZULU'NUN ALTINA DELİK AÇILDI

Öte yandan, İngiltere ve Güney Koreli araştırmacılar, 'kıyamet buzulu'nun en erişilmesi zor bölgelerinden birinde sondaj çalışması başlattı. Ekip bu çalışmayla, sıcak suyla delme yöntemini kullanarak buzulun yaklaşık 1 kilometre altına ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Böylece, sıcak okyanus suyunun buzulun alt kısmını nasıl erittiğine dair ilk kez gerçek zamanlı veriler elde edilecek.

İngiliz Antarktika Araştırmaları Kurumu’ndan Dr. Peter Davis, “Bu, gezegenin en dengesiz buzullarından biri. Artık kritik bölgelerde neler olduğunu doğrudan görebileceğiz” dedi.