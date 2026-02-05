  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sedat Peker'den yardım istediği konu tepki çekti Türkiye destekli Sudan ordusu İsrail-BAE’nin tozunu attırıyor! Deprem bölgesinde 3 yılda yapılanlar kalem kalem kitap oldu: 455 bin konut, 220 milyar nakdi destek! MKE’den Mısır’a 350 milyon dolarlık dev imza! TOLGA hava savunma sistemi artık Nil kıyılarını koruyacak Deneme uçuşunu başarıyla tamamladı bu yılın ilk çeyreği envantere girecek. KIZILELMA gün sayıyor Katil İsrail’in saldırıları sürüyor! 27 Müslüman daha şehit oldu Yunanistan CHP'ye özendi! Bir ülkede daha Epstein benzeri skandal: Rezalet içinde rezalet Denizde sürüklenirken vatandaşlar fark etti! İstanbul'da alarm veren görüntü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Dünya Sıcak saatler! 314 esir askerin değişimi yapıldı
Dünya

Sıcak saatler! 314 esir askerin değişimi yapıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sıcak saatler! 314 esir askerin değişimi yapıldı

Rusya ile Ukrayna arasında 314 esir askerin değişimi yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bugün, ABD, Rusya ve Ukrayna arasında yürütülen üçlü görüşmeler kapsamında 314 esirin takas edilmesi konusunda mutabakat sağlandığını duyurmuştu.

ABD ile Rusya ve Ukrayna arasında üçlü görüşmelerde varılan karar gereği Moskova ile Kiev arasında 314 esir askerin değişimi gerçekleştirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'dan 157 Rus askerinin geri gönderildiği, karşılığında ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu 157 esir askerin teslim edildiği belirtildi.

Ukrayna ordusu tarafından esir alınan Kursk bölgesi sakini 3 Rus vatandaşının da geri gönderildiği aktarılan açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD, Rus askerlerinin esaretten kurtarılması sürecinde insani yardımda bulundu." ifadesi kullanıldı.

 

Rus askerlerinin Belarus'ta bulunduğu, gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığı bildirilen açıklamada, askerlerin Rusya Savunma Bakanlığına bağlı hastanelerde tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya nakledileceği kaydedildi.

ABD ile Rusya ve Ukrayna arasında üçlü görüşmelerin ilki Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta yapılmıştı. Taraflar arasında ikinci tur görüşmeler de dün başlamış ve bugün sona ermişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bugün, ABD, Rusya ve Ukrayna arasında yürütülen üçlü görüşmeler kapsamında 314 esirin takas edilmesi konusunda mutabakat sağlandığını duyurmuştu.

ABD Arjantin’in kritik minerallerini parasıyla satın alacak Bu defa parayla işgal
ABD Arjantin’in kritik minerallerini parasıyla satın alacak Bu defa parayla işgal

Dünya

ABD Arjantin’in kritik minerallerini parasıyla satın alacak Bu defa parayla işgal

ABD Yemen'de hava saldırısı düzenledi
ABD Yemen'de hava saldırısı düzenledi

Dünya

ABD Yemen'de hava saldırısı düzenledi

Türkiye ile ABD'den müthiş doğal gaz hamlesi
Türkiye ile ABD'den müthiş doğal gaz hamlesi

Ekonomi

Türkiye ile ABD'den müthiş doğal gaz hamlesi

ABD Türk tavuğunun peşinde
ABD Türk tavuğunun peşinde

Ekonomi

ABD Türk tavuğunun peşinde

​​​​​​​

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23