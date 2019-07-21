The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"

İngiliz The Guardian gazetesi, Simon Tisdall tarafından kaleme alınan, "Erdoğan yalnız bir yolda mahvetmek için yürüyor. Türkiye'yi de kendiyle beraber alaşağı edecek mi?" başlıklı yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çirkin hakaretlerde bulundu.

Gazete, "Erdoğan gücünü yeni Türkiye'yi kurmak için kullandığını söylüyor. Fakat eski olan (Türkiye) ondan hızlıca yorulmuşa benziyor." diyerek yüzde 53 oy olarak iş başına gelmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halk tarafından istenmediği iftirasını attı.

Gazete, 23 Haziran İstanbul seçimlerine yer verdi. Yenilenen İstanbul seçimlerinin sandıktaki şaibeyi ortadan kaldırdığı ve milli iradenin tecellesini en eksiksiz biçimde sağladığını göz ardı eden The Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "diktatör" ithamında bulundu. The Guardian, diktatörlüklerde demokrasi olmadığı gerçeğini ise yok saydı.

The Guardian açıkça tehdit etti

Simon Tisdall imzalı yazıda The Guardian "16 sene kaldığı iktidarı boyunca Türkiye'nin modern halifesi çok korkunç şeyler yaptı. Ve şimdi, bunların hesabı çetin olacak." diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açıkça tehdit etti.

FETÖ'cü gazeteden alıntı

Terör örgütü FETÖ'nün yurtdışından yayın yaptığı bir siteden aldığı haberi de yazıya ekleyen The Guardian, "Erdoğan hala Washington'ın 15 Temmuz darbe girişimini desteklediğinden ve ABD’de bulunan sözüm ona lider Fetullah Gülen'i koruduğundan şüpheleniyor." ifadesini kullandı. Gazete, teröristbaşının ABD himayesinde olduğu gerçeğini ise es geçti.

"Türkiye iki müttefiğiyle ters düştü"

Türkiye'nin doğal egemenlik haklarını kullanarak ABD'nin satmayı reddettiği Patriot füzeleri yerine S-400 sistemlerini tercih etmesini ve Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yürütmesini, "Erdoğan'ın kendi agresif standartlarına göre bile fazla" diyerek açıklamaya çalıştı. AB ve ABD'nin, müttefik olmanın gereği olarak Türkiye'nin güvenlik endişelerine ve ekonomik çıkarlarına duyarsız kalmasından hiçbir şekilde bahsetmeyen gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kendi ülkesinin çıkarlarını gözettiği için müttefikleriyle arayı açmakla suçladı.