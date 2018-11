The Economist'in 2019 kapağındaki gizli mesajlar!

İngiliz The Economist dergisinin 2019 kapağında birbirinden farklı çok sayıda gizemli sembol yer aldı. İlginç kapak tasarımıyla 2019’a hazırlanan dergi, kapak görselinde ABD Başkanı Trump, Rus lider Putin, Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandi, Fil, terazi, leylek, mahşerin dört atlısı, oy sandığı, araba, tenis topu ve karekod gibi çok sayıda simgeye yer verdi.

Dilipak: Kıyamet savaşına işaret ediliyor

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak da bugünkü "Meteor kuşağı" başlıklı yazısında The Economist’in kapağındaki sembolleri değerlendirdi. Dilipak, kapakta yer alan "Mahşerin Dört Atlısı" (The Four Horsemen of the Apocalypse) figürüyle "Tarihin sonu"na, Hz. İsa Mesih’e ve "Kıyamet savaşı"na işaret edildiğini belirtti.

Dilipak konuyla ilgili olarak İncil’in Vahiy bölümündeki şu bilgileri de aktardı;

1 “Sonra Kuzu`nun yedi mühürden birini açtığını gördüm. O anda dört yaratıktan birinin, gök gürültüsüne benzer bir sesle, “Gel!” dediğini işittim.”

2 “Bakınca beyaz bir at gördüm. Binicisinin yayı vardı. Kendisine bir taç verildi ve galip gelen biri olarak zafer kazanmaya çıktı.”

3 “Kuzu ikinci mührü açınca, ikinci yaratığın “Gel!” dediğini işittim.”

4 “O zaman kızıl renkte başka bir at çıktı ortaya. Binicisine dünyadan barışı kaldırma yetkisi verildi. Bunun sonucu olarak insanlar birbirlerini boğazlayacaklar. Atlıya ayrıca büyük bir kılıç verildi.”

5 “Kuzu üçüncü mührü açınca, üçüncü yaratığın “Gel!” dediğini işittim. Bakınca siyah bir at gördüm. Binicisinin elinde bir terazi vardı.”

6 “Bir sesin şöyle dediğini işittim: ‘Bir ölçek buğday bir dinara, üç ölçek arpa bir dinara. Ama zeytinyağına, şaraba zarar verme!”

7 “Kuzu dördüncü mührü açınca, “Gel!” diyen dördüncü yaratığın sesini işittim.”

8 “Bakınca soluk renkli bir at gördüm. Binicisinin adı Ölüm`dü. Ölüler diyarı onun ardınca geliyordu. Bunlara kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla, yeryüzünün yabanıl hayvanlarıyla ölüm saçmak için yeryüzünün dörtte biri üzerinde yetki verildi.”

"Kuzu Hz. İsa'yı temsil ediyor"

Dilipak, İncil’de anlatılan bu olayda kuzunun Hz. İsa’yı temsil ettiğini ve adalet gününe ilişkin tomarların her yeni bir mührünü açtıkça yeni dönemin sırlarının açıklandığını belirtti.

"Yeni bir dünyanın eşiğindeyiz"

'Mahşerin dört atlısı'nın batı mitolojisinde 'Kıyamet' ya da 'Korku dolu günler' olarak yorumlandığı bilgisini veren Dilipak, yazısının devamında şunları yazdı;

"Kimse köşklerinde, yalılarında, kalelerinde, şatolarında rahat oturamayacak. İktidar sahipleri, aileler, dostlar, ortaklar, servet sahipleri birbirine girecek. Ortaklar, kardeşler, kuzenler, gelinler, damatlar, dayılar, amcalar, halalar, teyzeler. İnsanın insana güveni kalmayacak.. Hem birbirlerinden korkacaklar, hem de birbirlerini kıskanacaklar. Haram para, şarabın şişesinde durmadığı gibi kasasında durduğu gibi durmayacak. Bu durum halktan insanlar ya da prensler, zenginler ya da yoksullar için fark etmeyecek. Eğitimli ya da eğitimsiz, her tür insan. Birbirlerine baskın verecekler, Megalomani ve şizofrenik tepkiler sanırım daha da artacak.

İtalyan Mafyası kiliseyle kol kola girip, birçok “hayır” işi yaparak imajını ve vicdanını aklamak istemişti ama o “Gayrimeşru gasp paraları” kimseye fayda vermedi. Gasbedilen, haksız şekilde tahsil edilen para ile yapılan işler de ruhunu kaybetti.

Da Vinci, The Economist dergisinin kapak konusu ile bir kez daha gündemde. Vinci’nin ölümünün 500. Yılında yeni dünya düzeni tartışılıyor. Öte yandan; Türkiye gündeminde tartışılmasa da 2019 ile yeni bir süreç başlıyor. 2019 yılında digital devrim gerçekleşecek. Eskisine hiç benzemeyen yeni bir dünyanın eşiğindeyiz. Avatarlar ve Siborglarla çok farklı bir dünya.

Bilim, sanat, siyaset, ticaret, sanayi, eğitim, sağlık, tarım, para her şey siber devrimle yeniden tanımlanacak.

Bilgi bombardumanına tabi tutulacağız ama agnostik hale de gelebiliriz. Yeni dünya düzeninin öncüleri önlerindeki engelleri kaldırmak için dünyayı cehenneme çevirebilirler. Hiçbir şey ihtimal dışı değil. Hazır mısınız!"

