Sapkın siyonistin Fransız siyasetçilere yakın Colom ile görüştüğü ortaya çıktı Epstein'in Fransız maşası

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in, Fransa'da üst düzey siyasetçilere yakın Olivier Colom ile görüştüğü ortaya çıktı.

Epstein dosyasıyla ilgili ABD'de paylaşılan belgeler, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eski danışmanı Colom'un, Epstein ile 2013-2018 yılları arasında yakın iletişimde olduğunu ortaya koydu.

Colom, Epstein'e Eylül 2013'te gönderdiği bir e-posta aracılığıyla, eski Fransa Cumhurbaşkanı adayı Bruno Le Maire'in cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon toplamak istediğini belirterek bu konuda ABD'li milyardere danıştı.

Ayrıca Colom, Ekim 2013'te Epstein'e yazdığı e-postada kendisine yardımcı olanlara karşı sadık kaldığını, bu nedenle 5 yıl boyunca Sarkozy'nin yanında durduğunu belirtti.

Epstein'in aynı ay Sarkozy'yle tanışmak istediğini belirtmesi üzerine Colom, "Soracağım. (Sarkozy) Eğlenceli olabilir. Ve artık İngilizce konuşabiliyor." şeklinde cevap verdi.

Colom, yaklaşık bir ay sonra gönderdiği bir diğer e-postada ise Epstein'den, ABD'nin New York eyaletinde eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Sarkozy arasında "gizli bir görüşme" ayarlamasını talep etti.

Epstein ve Colom arasındaki yazışmalarda ırkçı ifadelerin de yer alması dikkati çekerken, ikisi arasındaki Haziran 2013 tarihli yazışmalarda Epstein, "kız dolu bir akvaryumla" Karayipler'deki adasında olduğunu belirtti.

Epstein, kadınları "karidese" benzeterek, "Bazıları karides gibidir, başını atarsınız, gövdesini saklarsınız." ifadesini kullandı.

Colom "beyaz kadınları tercih ettiğini" yazarken, Epstein ise "Siyah bir karidesin kokusunu tahmin bile edemiyorum." şeklinde yanıt verdi.