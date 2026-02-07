  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Azerbaycan'dan şaşırtan karar! Kaan'ı beklemek yerine o savaş uçağını alacaklar Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'IBAN' tepkisi: Niye veriyorsunuz? Ortalığı karıştıran gelişme! Cüneyt Çakır geri döndü! Stresten tutun da daha neler neler... Yavaş hareket etmenin 5 ilginç faydası Ortalığı karıştıran gelişme: İHA'lar ve tanklar bir gecede körleşti, çok büyük tepki var 'Manisa yatırımı iptal oldu' deniyordu! Çin devi BYD'nin Türkiye kararını duyurdu Bu masum olmayabilir! İçme suları riskli mi? Uzmanların farklı yorumları var! Juventus resmen duyurdu! Muazzam yetenek ile yola devam kararı hem de 2030'a kadar... Trump Erdoğan'ı destekliyor! Türkiye o toprakları alacak
Kadın - Aile
9
Yeniakit Publisher
Stresten tutun da daha neler neler... Yavaş hareket etmenin 5 ilginç faydası
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Stresten tutun da daha neler neler... Yavaş hareket etmenin 5 ilginç faydası

Modern hayata oldukça ters gibi görünse de, yavaş hareket etmek hem bedene hem zihne şaşırtan faydalar sağlıyor. İşte o ilginç 5 fayda...

#1
Foto - Stresten tutun da daha neler neler... Yavaş hareket etmenin 5 ilginç faydası

Ancak modern hayatın getirdiği sürekli koşuşturma, bireylerin fiziksel ve zihinsel sağlığı üzerinde çeşitli etkiler oluşturabiliyor.

#2
Foto - Stresten tutun da daha neler neler... Yavaş hareket etmenin 5 ilginç faydası

Son dönemde yapılan çalışmalar ve uzman görüşleri, bilinçli şekilde yavaş hareket etmenin yaşam kalitesi, dikkat düzeyi ve genel sağlık üzerinde olumlu sonuçlar doğurabildiğini gösteriyor.

#3
Foto - Stresten tutun da daha neler neler... Yavaş hareket etmenin 5 ilginç faydası

İşte, yavaş hareket etmenin tahmin edemeyeceğiniz 5 faydası...

#4
Foto - Stresten tutun da daha neler neler... Yavaş hareket etmenin 5 ilginç faydası

Stresi azaltır: Acele etmeden yapılan hareketler, vücudun stres tepkisini düşürür, kalp ritmini dengeler.

#5
Foto - Stresten tutun da daha neler neler... Yavaş hareket etmenin 5 ilginç faydası

Daha iyi odaklanmayı sağlar: Yavaş hareket eden kişi yaptığı işe daha çok dikkat verir, hata oranı azalır.

#6
Foto - Stresten tutun da daha neler neler... Yavaş hareket etmenin 5 ilginç faydası

Bedensel farkındalığı artırır: Kaslar, eklemler ve nefes daha bilinçli kullanılır; sakatlanma riski düşer.

#7
Foto - Stresten tutun da daha neler neler... Yavaş hareket etmenin 5 ilginç faydası

Sindirim ve nefese olumlu etki eder: Özellikle yavaş yemek yemek ve yavaş yürümek, sindirim sistemini ve nefesi rahatlatır.

#8
Foto - Stresten tutun da daha neler neler... Yavaş hareket etmenin 5 ilginç faydası

Anı yaşamayı kolaylaştırır: Yavaş hareket etmek çevreyi, insanları ve anı fark etmeyi sağlar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Epstein ölmedi mi? Tel Aviv’de görüntülendi! Siyonist katillerin kucağında yeni bir oyun!
Gündem

Epstein ölmedi mi? Tel Aviv’de görüntülendi! Siyonist katillerin kucağında yeni bir oyun!

Dünya kamuoyunun hafızasından silinmeyen, kurduğu sapık düzenle küresel güçleri parmağında oynatan Jeffrey Epstein hakkındaki iddialar yenid..
Özdemir İnce'ye tokat gibi İrtica dersi! Anlaşıldı mı gerici dinozor!
Gündem

Özdemir İnce'ye tokat gibi İrtica dersi! Anlaşıldı mı gerici dinozor!

Başını Sol Parti'nin çektiği İslam düşmanı kesimlerin “Kahrolsun Şeriat” sloganları atarak sokaklarda halkı kışkırtan korsan yürüyüşüne ve d..
Mecliste anma töreni CHP krizine dönüştü: Su şişeleri havada uçuştu, AK Parti salonu terk etti
Gündem

Mecliste anma töreni CHP krizine dönüştü: Su şişeleri havada uçuştu, AK Parti salonu terk etti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye şubat ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın başkanlığında gerçekleştirild..
Tesettürle dalga geçmişti! Ahlaksız Murat Övüç için hesap vakti
Gündem

Tesettürle dalga geçmişti! Ahlaksız Murat Övüç için hesap vakti

Sosyal medyada başörtüsü takarak yaptığı ahlaksız paylaşım nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklanan Murat ..
Akdeniz Türkleşiyor! Yunan Basını: Atina ve Rum kesimi endişieli
Gündem

Akdeniz Türkleşiyor! Yunan Basını: Atina ve Rum kesimi endişieli

Mazlumların hamisi Türkiye, Suriye ile el ele vererek Akdeniz'deki kirli oyunları bozuyor. Ankara'nın Tartus hamlesi Atina'da uykuları kaçır..
Siz brandalarla, Ekrem’in bürokratlarının fuhuş jetini kapattınız
Gündem

Siz brandalarla, Ekrem’in bürokratlarının fuhuş jetini kapattınız

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Siz brandalarla, Ekrem’in bürokratlarının fuhuş jetini kapattınız" başlıklı yazısı.....
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23