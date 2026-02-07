  • İSTANBUL
İran Dışişleri Bakanı resmen açıkladı: Eğer ABD bize saldırırsa...!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile görüşmenin olumlu bir gelişme olduğunu ancak savaş ihtimalinin her zaman olduğunu belirterek, ''Eğer ABD bize saldırırsa bölgede bulunan bütün üslerini hedef alacağız'' dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 17’ncisi düzenlenen El Cezire Forumu kapsamında bulunduğu Katar’ın başkenti Doha’da El Cezire televizyonuna ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arakçi, Washington ile yapılan görüşmelerin "iyi bir başlangıç" olduğunu, ancak iki taraf arasında güvenin tesis edilmesi için uzun bir yol bulunduğunu söyledi.

"Zenginleştirme bizim kesin hakkımızdır"

Arakçi, söz konusu müzakerelerin dolaylı şekilde gerçekleştirildiğini ve yalnızca nükleer dosyaya odaklandığını belirterek, "sıfır zenginleştirme" konusunun müzakere çerçevesinin dışında olduğunu ve İran’ın bu seçeneği kabul etmeyeceğini vurguladı. Arakçi, "Zenginleştirme bizim kesin hakkımızdır ve devam etmelidir. Onlar bombardımanla bile İran’ın bu konudaki kabiliyetlerini ortadan kaldıramadı" dedi.

"Güvence sağlayacak bir anlaşmaya hazırız"

İran’ın uranyum zenginleştirmeye ilişkin endişeleri giderecek ve gerekli güvenceyi sağlayacak bir anlaşmaya varmaya hazır olduğunu kaydeden Arakçi, İran’ın füze programının ise savunma amaçlı olduğunu ve bu konunun ne şimdi ne de gelecekte müzakere edilemeyeceğini söyledi. Arakçi, müzakere sürecinin her türlü tehdit ve baskıdan uzak olması gerektiğini belirterek İran’ın ABD’nin de bu yaklaşımı benimsemesini umduğunu ifade etti.

"Hedef, adil ve karşılıklı çıkara dayalı sonuç olmalı"

Görüşmelerin sürdürülmesi gerektiğine işaret eden Arakçi, İran’ın nükleer dosyasının yalnızca müzakerelerle çözüme kavuşturulabileceğini vurgulayarak diplomasi dışında bir yolun sonuç vermeyeceğini söyledi. Arakçi, müzakerelerin hedefinin "adil ve karşılıklı çıkarlara dayalı" bir sonuca ulaşmak olması gerektiğini belirtirken, bunun da güven inşası ve taraflar arasında gerçekçi müzakerelerin yürütülmesini gerektirdiğini kaydetti. Diplomasinin önemini vurgulayan Arakçi, İran’ın nükleer dosyasının çözümünde tek yolun müzakere masası olduğunu, zenginleştirme seviyesinin ülke içi ihtiyaçlara göre belirlendiğini ve zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasının da gündemde olmadığını söyledi.

"ABD heyeti ile tokalaştık"

Arakçi, bir sonraki görüşme için henüz kesin bir tarih belirlenmediğini, ancak Tahran ve Washington’un bu görüşmenin mümkün olan en kısa sürede yapılması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu aktardı. Arakçi ayrıca, dünkü görüşmelerin dolaylı olmasına rağmen kendisi ile ABD heyeti üyeleri arasında karşılaşma ve tokalaşma fırsatının doğduğunu da ifade etti.

"Hedef ABD üsleri, komşular değil"

Savaş ihtimalinin her zaman bulunduğunu ve İran’ın buna hazır olduğunu kaydeden Arakçi, "ABD’nin bize saldırması halinde ABD topraklarını hedef almamız mümkün değil, ancak İran’a yönelik bir saldırı durumunda bölgede bulunan ABD üslerini hedef alacağız. Biz komşu ülkelere saldırmıyoruz. Hedefimiz ABD üsleridir. İkisi arasında çok büyük bir fark var" dedi.

