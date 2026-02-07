Olimpiyatlara siber darbe girişimi: Rus hackerlar İtalya’yı hedef aldı

Milano ve Cortina d'Ampezzo'nun ev sahipliği yapacağı 2026 Kış Olimpiyat Oyunları, sporun birleştirici gücünden çok siber savaşın gölgesinde kalan bir gündemle karşı karşıya. İtalya hükümeti, olimpiyat tesislerini ve devlet kurumlarını hedef alan geniş kapsamlı bir siber saldırı dalgasını son anda engellediğini duyurdu.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıların merkezinde olimpiyat hazırlıklarının sürdüğü Cortina d’Ampezzo bölgesindeki oteller ve stratejik tesisler yer alıyordu. Henüz oyunlar başlamadan devreye giren bu siber müdahale, dijital güvenliğin fiziksel güvenlik kadar kritik bir öneme sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Ancak saldırılar sadece spor tesislerini hedef almıyordu. İtalyan diplomasisinin Dünya genelindeki temsilcilikleri de eş zamanlı olarak dijital bir kuşatma altına alındı. Washington'daki büyükelçilikten Sidney, Toronto ve Paris'teki konsolosluklara kadar yaklaşık 120 farklı nokta bu operasyonun hedefi haline geldi. Bakan Tajani, alınan önlemler sayesinde sistemlerde ciddi bir aksama yaşanmadığını belirtirken, bu saldırıların arkasında “Rus menşeli” siber grupların olduğuna dikkat çekti.

İDEOLOJİK İNTİKAM VE ÜNİVERSİTELERDE DİJİTAL KESİNTİ

Saldırının sorumluluğunu üstlenen Rus yanlısı hacker grubu “NoName057(16)”, bu eylemleri İtalya’nın Ukrayna’ya verdiği desteğe bir misilleme olarak tanımladı. Grup, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, İtalyan hükümetinin dış politikasının bu tür “DDoS” saldırılarıyla cezalandırıldığını açıkça ifade etti. Bu durum, siber alanın artık doğrudan jeopolitik hesaplaşmaların bir savaş alanı haline geldiğini gösteriyor. Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi ve sporcularının ancak tarafsız bayraklarla yarışabilmesi, bu dijital gerilimi tırmandıran temel taşlardan biri olarak görülüyor.

Aynı dönemde Avrupa’nın en büyük eğitim kurumlarından biri olan Roma’daki La Sapienza Üniversitesi de siber saldırıların hedefi oldu. Yaklaşık 120 bin öğrencinin eğitim gördüğü üniversite, bir fidye yazılımı tehdidiyle karşı karşıya kalınca tüm sistemlerini önlem amacıyla kapattı. Web sitesi ve veri tabanları erişime kapanırken, üniversite yönetimi öğrencilerin mağdur olmaması için fiziksel bilgilendirme noktaları kurmak zorunda kaldı. E-posta servisleri ve iş istasyonlarının kısıtlı çalıştığı kurumda, verilerin güvenliğini sağlamak için etkilenmemiş yedekler üzerinden sistemler geri yüklenmeye çalışılıyor. İtalya, hem olimpiyat heyecanını korumak hem de devletin dijital omurgasını bu tür dış müdahalelerden korumak için güvenlik duvarlarını en üst seviyeye çıkardı.