The Economist: Afganistan İslam Emirliği devlet kurumlarındaki yolsuzluğu sıfıra indirdi

İngiliz "The Economist" dergisi, son sayısında, "Afganistan hükümeti gelir toplamakta oldukça başarılı" başlıklı bir makale yayımladı. Afganistan İslam Emirliği'nin mali yönetiminin ihtiyatlı olduğunu kaydeden dergi, hükümetin beklentileri aşan başarılar elde ettiğini yazdı.

Dünya Bankası'ndan alıntıların da yapıldığı makalede, Afganistan İslam Emirliği'nin bu yıl; vergi, gümrük ve hizmet ücretlerinden yaklaşık 1,7 milyar dolar gelir beklentisinin olduğu aktarıldı. Elde edilmesi beklenen bu gelir miktarının, 2020'de önceki yönetim tarafından tahsil edilenden üç kat daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

İslam Emirliği hükümetinin; gelir toplamak ve organize etmek için en son yazılım ve teknolojileri kullandığı belirtilen makalede, önceki hükümet döneminde büyük sıkıntıya dönüşen devlet dairelerindeki zimmete para geçirme ve mali yolsuzluklar konusunun yeni yönetim döneminde tamamen ortadan kaldırılmasının, başarının asıl anahtarı olduğuna vurgu yapıldı.

Makalede, "İslam Emirliği, yerel geliri iyi yönetiyor ve son 10 ayda ülkenin yerel gelir kaynakları üzerindeki kontrolünü artırdı. Önceki hükümete gelince; gümrük idaresi yönetici ekibe bağlı olmasına rağmen, gelir kaynaklarının çoğu farklı taraflara satılmıştı. Önceki yönetimde, zimmete para geçirme ve mali yolsuzluk özellikle üst düzey yetkililer arasında yaygın bir alışkanlık haline gelmişti." denildi.

Eski Başbakan Muhammed Eşref Ğani'nin, Organize Suç ve Yolsuzluğu Bildirme Platformu tarafından 2021 yılında dünyanın en çok yolsuzluk yapan politikacıları arasında gösterildiğine dikkat çekilen makalede, ülkedeki korkunç idari yolsuzluk nedeniyle, Afganistan'ın itibarının çok kötüleştiği, bunun da çoğu bağışçı ülke ve kuruluşun Afganistan'a destek sağlamasına engel olduğu ve Afganistan'daki çoğu altyapı projesinin askıya alınmasına yol açtığı tespitine yer verildi.

Önceki hükümetin; mali yolsuzluk ve zimmete para geçirme konusunu ortadan kaldıracağına dair defalarca sözler vermesine rağmen verilen hiçbir sözü yerine getiremediğine vurgu yapıldı.

Bir önceki hükümetin hiziplere bölünmesinin, hükümetin gelir kaynaklarının kontrolünü kaybetmesine yol açtığına dikkat çekilen makalede, yeni hükümetle birlikte tüm hiziplerin ortadan kalktığı belirtildi.

Merkezi hükümet sistemiyle birlikte idarenin kontrol altına alınmasının tüm gelir kaynaklarının sistemli şekilde toplanmasına, bunun da yeni hükümetin başarısına büyük katkı sağladığına vurgu yapıldı.