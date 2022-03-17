TGC'de utanma da yok! Tekzipcilere ödül yağmuru

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan’ın sunumu ile Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin ‘kirli’ tavrı konuşuldu.

“Adının önünde ‘Türkiye’ olan CHP ile ilişkili kurumlar lağvedilmeli”

Uzun bir süredir tartışılan ve kurum isimlerinin önünde ‘Türkiye’ ifadesi yer alan fakat her fırsatta Türkiye düşmanlığı yapan bir çok sözde STK’ya tepkiler devam ediyor. Manşetlerin Dili’nde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni eleştiren Murat Alan, “Adının önünde ‘Türkiye’ olan ve CHP ile ilişkili ne kadar kurum varsa, ya yenilenmeli ya lağvedilmeli.” dedi.

‘Yalan yazdık’ diyerek tekzip yedikleri manşetlere TGC ödülü!

Mahkeme kararlarıyla yalan haberleri ‘tescillenen’ Cumhuriyet gazetesinde çalışan isimlere TGC’nin ödül verdiğine söyleyen Murat Alan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tekzip yedikleri manşetlerden dolayı ödül vermiş. Tekzip edilip mahkeme kararıyla ‘yalan yazdık’ deyip manşete çektikleri haberleri bir de ödüle boğuyorlar. Kendilerinden olmayan biri bir başka yerde ödül aldığında ise ‘yandaşlar ödüle boğuldu’ diyorlar.”





