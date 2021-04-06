TGC ifade özgürlüğünü değil Dilipak düşmanlığını savunuyor

Türkiye’de gazetecilerin haklarını savunmak için var olduğunu iddia eden ve her fırsatta basının özgür olmadığından dem vuran Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, sorgusuz sualsiz bir şekilde üyelikten ihraç ettiği yazarımız Abdurrahman Dilipak’ın itirazını dikkate almadı. Uzun yıllardır üyesi olan Dilipak’ın, İstanbul Sözleşmesi’nin tehlikelerine dikkat çektiği “AKP’nin papatyaları” yazısının bağlamından koparılmasını fırsat bilen TGC, üyelikten apar topar ihraç ettiği yazarımız Abdurrahman Dilipak’ın meşru müdafa hakkını da gasp etti.

Sözleşme gitti ihraç kaldı

19 yıldır milli iradeyi hazmetmekte büyük zorluk yaşayan ve ‘Basın Özgürlüğü’ adı altında hükümet aleyhine olan her işte yer alan TGC, sudan bir gerekçeyle üyelikten ihraç ettiği yazarımız Abdurrahman Dilipak hakkında verdiği hukuksuz karara direniyor. Dilipak’ın üyeliğine, ‘Cinsel yönelim ve cinsel kimlik maddelerinin ihlali’ iddiasıyla son veren TGC, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine rağmen skandal kararında ısrar ediyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, yargıya intikal eden bir konuda yargının kararını beklemeden ve ayrıca Dilipak’ın savunmasını almadan ihraç kararı verirken, anayasada ve yasalarda yer alan kanunları da çiğniyor. Dilipak avukatı aracılığıyla verdiği itiraz dilekçesiyle TGC’nin hukuksuz kararına itiraz etti.

Yapılan itirazda, TGC’nin verdiği kararın hukuk dışı olduğuna dikkat çekildi. İtiraz dilekçesinde, yönetim kurulunun talebi ile disiplin kurulu kararı ile ihracın usul ve esastan hukuka uygun olmadığı vurgulanırken, “Üyelikten çıkarma kararının kesinleşmediği ve itiraz sonuçlanıncaya ve Genel Kurul bu konuda son karar verinceye kadar dernek üyeliği sıfatının devam ettiği hatırlatıldı. Dilipak’ın itiraz ettiği TGC’nin ise gündemine bile almadığı itiraz dilekçesinde şu ifadeler yer alıyor: “Yargıya intikal eden bir konuda yargı kararı alınmadan ve ayrıca savunmam da alınmadan ihraç kararı verilmesi hukuka uygun değildir. Kaldı ki, bugün İstanbul Sözleşmesi de artık ülkemiz açısından uygulama dışında kalmıştır. Öte yandan; anayasanın amir hükmü, yazıda savunulan hüküm yönünde olup, toplum inanç, tarih, gelenek ve ahlak telakkisi de bu yöndedir. Ahlaksızlığı meşrulaştıran, koruyan, Allahsızlığı eleştirmeyi suç kabul eden bir yasa olamaz.”

Kurul değil CHP delegasyonu

TGC Onur Kurulu’nun listesinde yer alan isimler de oldukça dikkat çekiyor. Türk gazetecilik tarihinin en yalan haberlerine imza atan Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, bir dönem CHP Genel Başkanlığı yapan Altan Öymen, Halk TV’de program sunan Gökmen Karadağ, TGC’nin Onur Kurulu’nda yer alıyor. TGC’nin ‘Onur Kurulu’ olarak sunduğu isimlerin ideolojik formasyonu bile gerçek yüzlerini ortaya seriyor.