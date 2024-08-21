TFF'nin yeni başkanı Hacıosmanoğlu: KTFF’ye her türlü desteği vermeye hazırız

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Uzun bir aradan sonra Kıbrıs Türk futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu arasında kurulan sıcak temas, Kıbrıs Türk futbolu açısından da büyük önem taşıyor. Riva Hasan Doğan Tesisleri’ndeki gerçekleşen ziyarette TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ile KTFF Eğitim Üst Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ekmekçi eşlik etti. Kabul sırasında Sertoğlu ve Hacıosmanoğlu karşılıklı olarak birbirlerine milli forma hediye etti.

Hacıosmanoğlu: “KTFF’ye her türlü desteği vermeye hazırız”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ziyareti nedeniyle Hasan Sertoğlu’na teşekkür ederek sözlerine başladı ve Sertoğlu’nun daveti üzerine Ekim ya da Kasım ayı içerisinde KKTC’de kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti. Hacıosmanoğlu, “Uzun vadede hedefimiz Kıbrıs Türk futboluna uygulanan ambargoların kalkması yönünde. Bunun için uluslararası futbol kuralları içerisinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na her türlü desteği vermeye hazırız.” dedi.

Hacıosmanoğlu kısa vadede özellikle Kıbrıs futbolunun altyapısının gelişmesi, tesislerin çoğalması ve altyapı organizasyonlarında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirterek, Sertoğlu’nun ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu ve yeni dönemde işbirliklerinin artarak gelişeceğini kaydetti.

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Sertoğlu: “En kısa zamanda KKTC’de buluşmak için sözleştik”

Uzun bir süredir Türkiye Futbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu arasındaki ilişkilerin askıda olduğunu söyleyen Hasan Sertoğlu, İbrahim Hacıosmanoğlu’nun seçimi kazanması ile birlikte yeni bir sayfa açıldığını söyledi. Sertoğlu, ziyaretin yalnızca bir nezaket ziyareti olduğunu vurgulayarak, yeni dönemde ortak çalışma için son derece heyecanlı olduğunu belirtti.

Hacıosmanoğlu ve Otyakmaz’ın misafirperverliği için teşekkür eden Hasan Sertoğlu “Bizler bir taraftan spor ambargolarını aşmak, diğer yandan da alt yapımızı geliştirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Yeni dönemde bu çabada yalnız olmadığımızı bilmek bizler için son derece önemli. Sayın Başkan ve başkan yardımcısına bizleri en üst düzeyde ağırladıkları için teşekkür ediyorum.”diye konuştu.

Sertoğlu, Hacıosmanoğlu ile en erken zamanda KKTC’de buluşmak için sözleştiklerini ifade ederek “Karşılıklı ziyaretlerin ardından, en geniş iş birliğini sağlayacağız. Bir tek amacım var Kıbrıs Türk gençliğinin uluslararası arenada hak ettiği değeri bulması. Bu çerçevede Sayın Başkan Hacıosmanoğlu‘nun görevde olduğu sürece yanımızda olacağını belirtmesi ülke futboluz açısından son derece önemlidir. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.”dedi.