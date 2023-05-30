  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor TFF'nin eski yöneticisi İbrahim Usta hayatını kaybetti
Spor

TFF'nin eski yöneticisi İbrahim Usta hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-05-30 14:47:00 -
TFF'nin eski yöneticisi İbrahim Usta hayatını kaybetti

TFF'nin eski yöneticisi İbrahim Usta, kanser tedavisi gördüğü ABD'den dönüş uçağında fenalaşarak hayatını kaybetti. TFF, İbrahim Usta için başsağlığı mesajı yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski yöneticisi ve Arsinspor'un eski başkanı İbrahim Usta, kanser tedavisi için gittiği ABD'den dönerken uçakta geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Uçakta fenalaştı

Amansız bir hastalıkla mücadele ettiği belirtilen İbrahim Usta, tedavi için yurtdışına gitti. TFF'nin eski yöneticisi buradan, Türkiye'ye dönerken uçakta fenalaştı. Usta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TFF'den taziye mesajı

TFF'den hayatını kaybeden İbrahim Usta ile ilgili yayınlanan başsağlığı mesajında, "Türkiye Futbol Federasyonu eski başkan vekili, yerel lig kulüplerinden Arsinspor'un eski başkanı İbrahim Usta'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum İbrahim Usta'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kübra Par, çok fena bombaladı! Böyle rezil kepaze etti
Kübra Par, çok fena bombaladı! Böyle rezil kepaze etti

Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kübra Par, çok fena bombaladı! Böyle rezil kepaze etti

Hande Fırat'tan bomba çıkış! AK Parti'de bu hafta içinde bu olacak
Hande Fırat'tan bomba çıkış! AK Parti'de bu hafta içinde bu olacak

Medya

Hande Fırat'tan bomba çıkış! AK Parti'de bu hafta içinde bu olacak

Davutoğlu ve Babacan’a çok büyük şok! Resmen felekleri şaşacak
Davutoğlu ve Babacan’a çok büyük şok! Resmen felekleri şaşacak

Medya

Davutoğlu ve Babacan’a çok büyük şok! Resmen felekleri şaşacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23