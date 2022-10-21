TFF'nin bu hamlesi futbolu kurtaracak!

Türkiye Futbol Federasyonu, yarı otomatik ofsayt teknolojisi sisteminin (SAOT) önümüzdeki sezon Süper Lig'de kullanılması için çalışmalara başladı.

Türkiye'de en çok konuşulan konuların başında ofsaytlar geliyor. VAR kullanılmasına karşın Süper Lig'de kulüpler hâlâ teknolojiye güvenmiyor ve insan unsurundan şikayet ediyor. Çünkü VAR'da görev yapan hakem, operatör yardımı ile vuruş anını ve noktaları belirliyor. Sistem daha sonra ofsayt çizgisini otamatik çekiyor. Yani insan unsuru ofsyatlarda önemli bir rol oynuyor. Ayrıca bu çizgilerin çekilmesi sırasında yaşanan zaman kaybı da eleştiriliyor.

Sadece Türkiye'de değil dünyada da tartışılan ofsaytlar icin Hawk Eye firması yeni bir teknoloji geliştirdi. Firma, aynı gol çizgisi teknolojisi gibi insan unsurunu devreden çıkararak yeni bir sistem yarattı. Sisteme yarı otomatik ofsayt teknolojisi (SAOT) ismi verildi.

SAOT, hali hazırda Şampiyonlar Ligi'nde kullanılıyor. Ofsaytlar, VAR hakemlerine insan unsuru olmadan birkaç saniye içinde sistem tarafından tespit ediliyor ve VAR’a bildiriliyor. Özellikle tespiti zor ofsaytlarda zaman kaybı yaşanmıyor ve çizgi çekmede konusundaki şüpheler ortadan kalkıyor.

SAOT’un maliyetiyle ilgili henüz kamuoyuna bir bilgi açıklanmadı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, SAOT'u Süper Lig'de uygulamak için Hawk-Eye şirketiyle temasa geçti. Firmaya teklif verildi.

MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, maliyetin artmasına karşın gelecek sezon Süper Lig'de insan unsurunu devre dışı bırakacak sistemi almak için çalıştıklarını söyledi.

Dünya Kupası'nda kullanılacak!

FIFA, Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nda Hawk Eye firmasının geliştirdiği en son SAOT'u kullanacak. Buna göre sistem, topu izlemek için stadyumun çatısının altına monte edilmiş 12 özel izleme kamerası ve her bir oyuncunun saniyede 50 kez tespit edilecek 29 veri noktasını kullanarak sahadaki tam konumlarını hesaplayacak. Toplanan 29 veri noktası, ofsayt tespiti yapmak için ilgili tüm uzuvları izleyecek.

Dünya Kupası maçlarında kullanılacak topun içine bir ölçüm birimi sensörü yerleştirileceği ve topun ortasına yerleştirilmiş olan bu sensörün, video operasyon odasına saniyede 500 kez veri göndererek, topa vuruş noktasının çok hassas bir şekilde algılanmasını sağlayacak.

Uzuv ve top izleme verilerini birleştirerek ve yapay zeka uygulayacak yeni teknoloji, o anda ofsayt pozisyonunda olan bir hücum oyuncusu tarafından top her alındığında, video operasyon odasındaki görevlilere otomatik ofsayt uyarısı sağlayacak.

Ofsayt kararlarının daha hızlı alınmasını sağlayacak!

Video maçı görevlileri, saha hakemini bilgilendirmeden önce, otomatik olarak seçilen vuruş noktasını ve oyuncuların uzuvlarının hesaplanan pozisyonlarına dayalı olarak otomatik olarak oluşturulan ofsayt çizgisini manuel olarak kontrol ederek önerilen kararı onaylayacak. Bu işlem birkaç saniye içinde gerçekleşecek ve ofsayt kararlarının daha hızlı ve daha doğru alınması sağlanacak.