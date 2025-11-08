  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor TFF’den Yunus Akgün mesajı
Spor

TFF’den Yunus Akgün mesajı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
TFF’den Yunus Akgün mesajı

Milli oyuncu Yunus Akgün'ün geçirdiği fıtık ameliyatı sonrası TFF'den geçmiş olsun mesajı geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "A Milli Takım futbolcumuz Yunus Akgün, bugün başarılı bir fıtık operasyonu geçirdi. Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından, milli futbolcumuzun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" denildi.

Cim-Bom tarih yazıyor ve Galatasaray'ın başarısının sırrı ortaya çıktı! İşte yeni sözleşmelerdeki o madde
Cim-Bom tarih yazıyor ve Galatasaray'ın başarısının sırrı ortaya çıktı! İşte yeni sözleşmelerdeki o madde

Spor

Cim-Bom tarih yazıyor ve Galatasaray'ın başarısının sırrı ortaya çıktı! İşte yeni sözleşmelerdeki o madde

Arjantinliler Icardi'yi yerden yere vurdu! 'Galatasaray çok öfkeli' Giderek işler karışıyor…
Arjantinliler Icardi'yi yerden yere vurdu! 'Galatasaray çok öfkeli' Giderek işler karışıyor…

Spor

Arjantinliler Icardi'yi yerden yere vurdu! 'Galatasaray çok öfkeli' Giderek işler karışıyor…

Galatasaray'dan yayıncı kuruluşa sert tepki! TFF’ye başvurdu
Galatasaray'dan yayıncı kuruluşa sert tepki! TFF’ye başvurdu

Spor

Galatasaray'dan yayıncı kuruluşa sert tepki! TFF’ye başvurdu

Sürpriz gelişme bu: Zaniolo'dan Galatasaray'a 10 milyon euro geliyor
Sürpriz gelişme bu: Zaniolo'dan Galatasaray'a 10 milyon euro geliyor

Spor

Sürpriz gelişme bu: Zaniolo'dan Galatasaray'a 10 milyon euro geliyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bülent Arınç’tan "özür" dileyelim mi?
Gündem

Bülent Arınç’tan “özür” dileyelim mi?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Bülent Arınç’tan “özür” dileyelim mi?" başlıklı yazısı...
Çocuklar Duymasın oyuncusunda şok gelişme! İtirafçı oldu ve perde aralandı
Gündem

Çocuklar Duymasın oyuncusunda şok gelişme! İtirafçı oldu ve perde aralandı

“Dar Gömlek Tolga” rolüyle tanınan Serkan Balbal, İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklandı. Cezaevinde yaklaşık 50 gün kalan ..
BM'nin Şara kararına Türkiye'den jet hızında tepki
Dünya

BM'nin Şara kararına Türkiye'den jet hızında tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab’ı Birleşmiş Mille..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23