TFF’den Yunus Akgün mesajı
Milli oyuncu Yunus Akgün'ün geçirdiği fıtık ameliyatı sonrası TFF'den geçmiş olsun mesajı geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "A Milli Takım futbolcumuz Yunus Akgün, bugün başarılı bir fıtık operasyonu geçirdi. Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından, milli futbolcumuzun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" denildi.
Spor
Cim-Bom tarih yazıyor ve Galatasaray'ın başarısının sırrı ortaya çıktı! İşte yeni sözleşmelerdeki o madde