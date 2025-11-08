  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor
10
Yeniakit Publisher
Galatasaray'dan yayıncı kuruluşa sert tepki! TFF’ye başvurdu

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan yayıncı kuruluşa sert tepki! TFF’ye başvurdu

Galatasaray, Süper Lig’in yayın haklarını elinde bulunduran beIN Media Group’un, teknik direktör Okan Buruk ve kulüp hakkında taraflı yayınlar yaptığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yayıncı kuruluşa resmi şikayette bulundu. Galatasaray, ligin resmi yayıncısı olan beIN Media Group’un Okan Buruk'u hedef gösteren tekrarlar vermesi ve 'Tarafsızlık İlkesini İhlal Eden Yayın Politikası' hakkında TFF'ye ve yayıncı kuruluşa resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı.

1
#1
Foto - Galatasaray'dan yayıncı kuruluşa sert tepki! TFF’ye başvurdu

Galatasaray, Süper Lig'in resmi yayıncısı olan beIN Media Group’u hedef aldı. Sarı kırmızılılar, yayıncı kuruluşun ''Tarafsızlık İlkesini İhlal Eden Yayın Politikası" hakkında TFF'ye ve yayıncı kuruluşa resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı. Galatasaray, resmi hesaplarından yaptığı açıklamada "Galatasaray Spor Kulübü olarak, Trendyol Süper Lig yayıncısı beIN Media Group Türkiye’nin, son dönemdeki yayınlarında Kulübümüzü hedef alan, tarafsızlıktan uzak ve sistematik bir yayın politikası izlediğini tespit etmiş bulunmaktayız.

#2
Foto - Galatasaray'dan yayıncı kuruluşa sert tepki! TFF’ye başvurdu

Bu yayın anlayışı, münferit hataların ötesine geçerek Kulübümüzü kamuoyu önünde itibarsızlaştıran bir tutuma dönüşmüştür. Yayıncılık etiğiyle ve Türk futbolunun marka değerini koruma sorumluluğuyla bağdaşmayan bu yaklaşım hem yayıncı kuruluşun hem de futbol otoritelerinin ciddiyetle ele alması gereken bir konudur." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Galatasaray'dan yayıncı kuruluşa sert tepki! TFF’ye başvurdu

3 MADDE YER ALDI Galatasaray yaptığı açıklamada yayıncı kuruluştan şikayetçi olduğu 3 ana madde belirledi. Sarı kırmızılıların yayınladığı maddeler ve TFF'den istekleri şu şekilde:

#4
Foto - Galatasaray'dan yayıncı kuruluşa sert tepki! TFF’ye başvurdu

1.⁠ ⁠Yayınlarda Taraflı Görsel Tercihler Son haftalarda yapılan yayınlarda, Teknik Direktörümüz Okan Buruk’un görüntüleri manipülatif biçimde kullanılarak “hakemlerle sürekli tartışan” bir figür algısı oluşturulmaktadır. Bu tür yönlendirmeler, yayıncılıkta eşitlik ve tarafsızlık ilkelerinin açık ihlalidir.

#5
Foto - Galatasaray'dan yayıncı kuruluşa sert tepki! TFF’ye başvurdu

2.⁠ ⁠Yayın Standartlarında Eşitsizlik Maç yayınlarında ve özetlerde, kamera açıları ve tekrar standartlarının farklı takımlar için farklı biçimlerde uygulanması, objektiflikten uzak bir yayın çizgisine işaret etmektedir.

#6
Foto - Galatasaray'dan yayıncı kuruluşa sert tepki! TFF’ye başvurdu

3.⁠ ⁠Personel Seçimi ve Sosyal Medya İhlalleri Yayıncı kuruluşun personel görevlendirmelerinde çıkar çatışmasına yol açan tercihlerde bulunması ve resmî sosyal medya hesaplarından Kulübümüzü hedef alan içeriklerin paylaşılması, kurumsal tarafsızlığı ciddi biçimde sorgulatmaktadır.

#7
Foto - Galatasaray'dan yayıncı kuruluşa sert tepki! TFF’ye başvurdu

4.⁠ ⁠Resmî Başvurumuz ve Taleplerimiz Kulübümüz, bu ihlallerin incelenmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na resmî şikâyette bulunmuş, beIN Media Group yönetimine de yazılı uyarıda bulunmuştur.

#8
Foto - Galatasaray'dan yayıncı kuruluşa sert tepki! TFF’ye başvurdu

TFF’den; •⁠ ⁠Yayıncı kuruluş hakkında tarafsızlık denetimi başlatılmasını, •⁠ ⁠Eşit yayıncılık ilkelerinin yeniden tesis edilmesini, •⁠ ⁠Sorumlular hakkında disiplin hükümlerinin uygulanmasını talep etmekteyiz.

#9
Foto - Galatasaray'dan yayıncı kuruluşa sert tepki! TFF’ye başvurdu

Yayıncı kuruluşun bu yaklaşımı sürdürmesi halinde Galatasaray Spor Kulübü, Rekabet Kurumu, RTÜK ve uluslararası yayıncı birlikleri nezdinde gerekli tüm yasal süreçleri başlatacaktır. Galatasaray Spor Kulübü, Türk Futbolunun adil, saygın ve güvenilir bir zeminde gelişmesi için sürecin kararlılıkla takipçisi olacaktır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Filistinlilere soruldu! İşte anket sonuçları: Hamas mı Mahmud Abbas mı?
Dünya

Filistinlilere soruldu! İşte anket sonuçları: Hamas mı Mahmud Abbas mı?

Kamuoyu Araştırmaları ve Anket Kurumu tarafından Batı Yaka ve Gazze’de gerçekleştirilen son kamuoyu yoklamasının sonuçlarına göre, iki yılı ..
Bülent Arınç’tan "özür" dileyelim mi?
Gündem

Bülent Arınç’tan “özür” dileyelim mi?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Bülent Arınç’tan “özür” dileyelim mi?" başlıklı yazısı...
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Yerel

Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.52'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Trump, resmen duyurdu! Orta Asya ülkesinden ihanet gibi karar
Dünya

Trump, resmen duyurdu! Orta Asya ülkesinden ihanet gibi karar

ABD Başkanı Donald Trump, Kazakistan’ın Abraham Anlaşmaları’na katılmayı resmen kabul ettiğini açıkladı. Trump, Beyaz Saray’daki Orta Asya l..
İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi
Dünya

İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya işgal altındaki Batı Şeria'da bazı evlerin yıkımına ilişkin kararın geri çekilmesi için Amerika'da 10..
9 bin PKK'lı Türkiye'ye dönecek
Gündem

9 bin PKK'lı Türkiye'ye dönecek

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında gözler yasal düzenlemelere çevrilmişken İngiliz haber ajansı Reuters, ismi verilmeyen "üst düzey bir yetk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23