Galatasaray'dan yayıncı kuruluşa sert tepki! TFF'ye başvurdu
Galatasaray, Süper Lig’in yayın haklarını elinde bulunduran beIN Media Group’un, teknik direktör Okan Buruk ve kulüp hakkında taraflı yayınlar yaptığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yayıncı kuruluşa resmi şikayette bulundu. Galatasaray, ligin resmi yayıncısı olan beIN Media Group’un Okan Buruk'u hedef gösteren tekrarlar vermesi ve 'Tarafsızlık İlkesini İhlal Eden Yayın Politikası' hakkında TFF'ye ve yayıncı kuruluşa resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı.