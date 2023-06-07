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Spor TFF'den yeni ofsayt sistemi
Spor

TFF'den yeni ofsayt sistemi

Yeniakit Publisher
2023-06-07 10:56:00 -
TFF'den yeni ofsayt sistemi

Hakemlerin ofsayt kararları çoğunlukla tartışma konusu oluyor. İşte bu tartışmaların önüne geçmek için Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezonda yarı otomatik ofsayt sistemine geçecek. Peki yarı otomatik ofsayt sistemi nedir? İşte detaylar…

Tartışmalı ofsayt pozisyonları ekranına yansıtılacak. Kararı yarı otomatik ofsayt sistemi verecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunda yeni bir döneme geçileceğini duyurdu. Yeni getirilecek olan sistemde ofsayt pozisyonları yarı otomatik sistemde analiz edilecek.

Oyuncuların 29 farklı noktası aynı anda takip edilecek ve yerleştirilen özel kameralarla kritik ofsayt pozisyonlarında anında karar verilecek. Oyuncuların hareketleri saniye saniye kayıt altına alınacak. Pozisyon stadyumda ekrana yansıtılacak. Böylelikle tartışmaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni sistem için 2 milyon euro bütçe ayrıldı. Geçtiğimiz yıllarda UEFA maçlarında uygulanan otomatik değerlendirme, bu yıl Türkiye’de uygulanacak.

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