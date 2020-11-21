TFF'den yeni koronavirüs kararları! Yasaklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) rehberinde radikal bir değişiklikler yapma kararı aldı. Federasyon, virüse karşı önlemleri sıkılaştıracak.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seyirci yasağı getirmesi üzerine düğmeye basan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Sağlık Kurulu'nun önerileri doğrultusunda bazı tedbirleri hayata geçirmek için harekete geçtiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından sonra maçlarda localara seyirci alınması uygulaması sona ererken, TFF Sağlık Kurulu’nun Kovid-19 nedeniyle uygulanacak tedbirler ile ilgili yeni düzenlemeler yapacağı bildirildi. Bu arada federasyon, UEFA’nın tavsiyesi üzerine statlara sınırlı sayıda taraftar alınması yönündeki düşüncesini rafa kaldırdı.

Sağlık Kurulu’nun öngördüğü kurallara uymayan çok sayıda kulüp ve futbolcu olmasının, disiplin kurulunun her hafta onlarca kulübe bu gerekçe ile ceza vermesinin yeterli olmadığını düşünen TFF yetkilileri, yaptırımların ağırlaştırılması konusunda fikir birliği içinde olduğu kaydedildi.

Gol sevinçleri yasaklandı

Ulusal ve uluslararası maçlar öncesi yapılan testlerde pozitif sayısının artmasının oyuncu sağlığı açısından büyük risk taşıdığını belirten federasyon yetkilileri, özellikle abartılı gol sevinçlerinin yasaklanması, seremoni öncesi teknik adam ve futbolcuların birbirlerine sarılması ve öpüşmesi konusunda hassas olunması gerektiğini dile getirdi. TFF Sağlık Kurulu’nun uygulanacak yeni önlemleri belirlerken bu tavsiyeleri de dikkate alacağı vurgulandı.Söz konusu düzenleme yapıldıktan sonra Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun onayına sunulacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, özellikle ligin ikinci yarısındaki sıkışık takvimi gerekçe göstererek, 14 futbolcunun altına düşen kulüplerin maçlarının ertelemesi yerine hükmen yenilgi getirme düşüncesi, kulüp içinde tartışılmaya başlandı. Özellikle tek elden bir test sistemi isteyen kulüplerin son kararına göre TFF Yönetimi de kararını belirleyecek.

Son dönemlerde hakemler arasında da ciddi boyutta yaşanan pozitif vakalar, Merkez Hakem Kurulu’nda tedirginliğe yol açtı. Hakem triolarına ve VAR hakemlerine koronavirüs testini zorunlu tutan MHK, şimdi de gözlemciler için aynı yöntemi devreye sokacak. Bilindiği gibi konu Gaziantepspor- Trabzonspor maçı sonrası hakem Fırat Uydınus ile gözlemci Yunus Yıldırım’ın aynı masada yemek yemesi üzerine gündeme gelmiş, ancak testlerin maliyeti gerekçe gösterilerek ertelenmişti.

MHK bu arada yurt dışı görevlere giden hakemleri de üst düzey önlem almalarıyla ilgili uyardı. Kurul, seyahat, konaklama ve maç esnasında öngörülen kurullara harfiyen uyulmasını istedi.