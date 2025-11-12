  • İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 evladımızı şehit verdik! Milletimizin başı sağ olsun! Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil

Avukat Yaşar Baş'tan ilk değerlendirme: İmamoğlu suç örgütü iddianamesinde FETÖ benzerliği

Gazze'ye insani yardım girişi için flaş karar. İsrail sınır kapısını açtı

Canan, Ekrem'e bu yüzden mi şizofren dedi? İşte İmamoğlu'nun Kaftancıoğlu'na attığı çalım

İletişim Başkanı duyurdu: Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile Ankara'daki konutunda bir araya gelecek

Gürcistan'da düşen uçağın kara kutusu bulundu

Kremlin'den insani yardım adı altında çirkin oyun! Rusya Afrikadan asker topluyor

Şer ittifakı işbaşında! Atina panikledi ısrarla Tel Aviv dedi

Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!

Önder Aksakal'dan İmamoğlu Suç Örgütü yorumu: Cumhuriyet tarihinde böyle bir ahlak dışı dönem yok
TFF’den yeni hamle! 47 futbolcu hakkında ek bilgi talebi

TFF’den yeni hamle! 47 futbolcu hakkında ek bilgi talebi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), devam eden bahis soruşturmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Federasyondan yapılan duyuruda, profesyonel futbolculara yönelik disiplin soruşturmasında “hediye puan” ve “tek seferlik bahis” hareketi tespit edilen 47 futbolcu hakkında ek bilgi talep edildiği belirtildi.

TFF, bahis soruşturmasıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 47 futbolcu için ek bilgi talep edildiği belirtildi.

TFF'DEN BAHİS SORUŞTURMASI İÇİN YENİ AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 27 Ekim 2025 tarihinde, Sayın Başkanımız İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısında yaptığı açıklama ile "Futbol Disiplin Talimatı" içerisinde kalan kişilerin, futbola yönelik bahis oynayıp oynamadıklarına yönelik disiplin soruşturması süreci başlatılmıştır.

Bu kapsamda ilk olarak futbolda hakimlik görevi icra eden, profesyonel liglerde görev alan hakemlerin soruşturmasıyla başlayan ve profesyonel liglerde görev alan profesyonel futbolcularla devam eden soruşturmada kamuoyunu aydınlatmak adına bir takım açıklamalarda bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur.

Öncelikle ve önemle belirtmek gerekir ki disiplin soruşturmasına konu veriler Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na yapılan başvurumuz neticesinde tarafımıza iletilen resmi kayıtlar üzerinden yürütülmektedir.

Hakemler hakkında yapılan soruşturma neticesinde, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen 152 hakemden soruşturması devam eden 1 hakem, kendine ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek, kendi adına bahis hesabı açılarak işlem yapıldığı bahsi ile savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur.

Suç duyurusu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, bahis firmasından elde edilen ve PFDK'ya sunulan cevabi belgede; şans oyunları platformuna kayıt aşamasında istenilen bilgilerin yeterli düzeyde olmadığı, üye olduktan sonra banka hesabı beyan edilmeksizin yalnızca tanımlanan hediye puanlar ile tek seferlik bahis yapılabilmesi nedeniyle kötü niyetli kullanımlara açık olabileceği kanaati hasıl olmuştur.

Bu çerçevede profesyonel futbolculara yönelik yapılan disiplin soruşturmasında benzer mahiyette olan ve hediye puan ile tek seferlik bahis hareketi tespit edilen 47 futbolcu hakkında, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına Federasyonumuz tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan ek bilgiler talep edilmektedir.

Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk işlemi yapılan 1024 futbolcu içerisinde; mağdur olduğu iddiası ile savcılığa suç duyurusunda bulunan, PFDK'ya sundukları belgelerle haklarında konulan idari tedbir kararı kaldırılan iki futbolcu bulunmaktadır.

Disiplin Kurulumuz, çalışmalarını şeffaflık, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sürdürmeye devam etmektedir."

