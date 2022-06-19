TFF’den yabancı oyuncu kararı! İlk 11'de kaç yabancı oynar 2022?

Süper Lig ve 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. 1. Lig'de ise normal sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merak edilen yabancı oyuncu kuralına ilişkin beklenen açıklamayı yaptı.

İlk 11'de kaç yabancı oynar 2022?

TFF'den yapılan açıklamada, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi başkanlığında Riva'da gerçekleştirilen toplantı sonucunda, gelecek sezon Süper Lig'de ilk 11'de 8 ve maç kadrosunda ise 14 yabancı oyuncu bulundurulabileceği kararı alındığı duyuruldu.

Kulüplerin ayrıca 21 yaş ve altında olmaları koşulu ile, 14 Yaş Altı Milli Takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de sözleşme imzalayabilmeleri ve bu futbolcuları A takım listesine yazabilmeleri kararının alındığı belirtildi.

TFF 1. Lig'de ise yabancı oyuncu kuralının geçen sezonki gibi devam edeceği açıklandı. Takımların, ilk 11'de 5, maç kadrosunda ise 7 yabancı oyuncu bulundurabileceği ve toplam 8 oyuncuya lisans çıkarabileceği kaydedildi. Ayrıca TFF tarafından 2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi.