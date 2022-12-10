TFF'den vefat eden Çaykur Rizesporlu minik futbolcu için taziye mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu, Rize'de üzerine kale direği devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybeden 9 yaşındaki Çaykur Rizespor altyapı futbolcusu Yiğit Demirel için taziye mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Rize'de üzerine kale direği devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybeden 9 yaşındaki Çaykur Rizespor altyapı futbolcusu Yiğit Demirel için taziye mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Çaykur Rizespor Kulübünün altyapısında forma giyen minik futbolcumuz Yiğit Demirel'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İsterdik ki Yiğit'i milli takım formasıyla nice başarılara imza atarken görelim. Futbola genç yaşında gönül veren, azimle ve büyük bir heyecanla oynayan Yiğit'imize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere Çaykur Rizespor camiasına ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz. Yiğit Demirel kalbimizde yaşayacak." ifadeleri kullanıldı.