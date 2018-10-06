TFF'den Ünal Karaman'a başsağlığı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yer alan mesajda, "Trabzonspor Teknik Direktörü ve A Milli Takım eski antrenörü Ünal Karaman'ın annesi Şefika Karaman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Şefika Karaman'a Allah'tan rahmet; Ünal Karaman ve ailesi ile Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.