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Spor TFF'den Sivasspor'a kutlama
Spor

TFF'den Sivasspor'a kutlama

Yeniakit Publisher
2020-11-27 11:13:50 -
TFF'den Sivasspor'a kutlama

SİVAS (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor için kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesindeki mesajda, "UEFA Avrupa Ligi'nde Azerbaycan'ın Karabağ takımını 3-2 mağlup ederek I Grubu'nda ikinci galibiyetini alan temsilcimiz Demir Grup Sivasspor'u tebrik ederiz. Ülke puanımıza çok değerli katkılarda bulunan Demir Grup Sivassporlu futbolcular, teknik heyet ve başkan Sayın Mecnun Otyakmaz nezdinde tüm yönetim kuruluna teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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