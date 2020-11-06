TFF'den Sivasspor'a kutlama

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda konuk ettiği Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 2-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor için kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesindeki mesajda, "Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Demir Grup Sivasspor'u Azerbaycan'ın Karabağ ekibi önünde kazandığı galibiyetten dolayı kutluyoruz. Gerek halkımıza verdikleri moral gerekse ülke puanına katkılarından dolayı futbolcular, teknik heyet ve Başkan Sayın Mecnun Otyakmaz nezdinde tüm Yönetim Kuruluna teşekkür ediyor, bundan sonraki maçlarda başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.