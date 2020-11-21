TFF'den Hidayet Türkoğlu'na "geçmiş olsun" mesajı
İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu'na ve basketbol camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.